MediaTek, giriş segmentindeki uygun fiyatlı telefonlara güç verecek yeni işlemcisi Helio G200'ü resmen tanıttı. İşlemci, önceki nesil G100'e çok benzese de bazı önemli iyileştirmelerle geliyor.

Mobil işlemciler deyince akla gelen ilk firmalardan olan MediaTek, düzenli olarak yeni çiplerini tanıtıyordu. Şirketin amiral gemisi telefonlara güç veren Dimensity işlemcilerden uygun fiyatlı modellere yönelik olan Helio serisine kadar birçok farklı segmentten işlemcisi vardı. Şimdi ise yeni Helio işlemci G200 tanıtıldı.

MediaTek Helio G200, giriş segment civarlarındaki düşük fiyatlı telefonlara güç veren bir işlemci olacak. Yeni çip, bazı önemli yeniliklere sahip olsa da büyük ölçüde G100 ile benzerlik gösteriyor.

MediaTek Helio G200 neler sunuyor?

4G odaklı bir işlemci olarak karşımıza çıkan Helio G200; 2 Cortex-A76 çekirdeği, 6 Cortex A55 verimlilik çekirdeğinden oluşan 8 çekirdekli bir yapıyla geliyor. İkisinde de tıpkı G100’de olduğu gibi 2.2 GHz ve 2.0 Ghz hız görüyoruz. GPU ise Mali-G57 olarak açıklandı. MediaTek’e göre bu tarafta 1,1 GHz ile önceki nesle kıyasla iyileştirme var.

Bellek ve depolama tarafları da önceki nesille aynı. LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama görüyoruz. Şirket, kendi çipleri değil de “rekabetçi platformlar” olarak adlandırdığı ancak ismini vermediği çiplerle karşılaştırmalar da yapmış. Performans testlerine göre G200; tek çekirdekte %40, çoklu çekirdekte %20 daha iyiymiş. Ayrıca GPU konusunda %75 daha hızlı, verimlilikte ise %30 daha iyi performans gösteriyormuş.

Kamera konusunda da bir yenilik yok. Helio G200 işlemcisi, 200 MP’e kadar sensörler, çok kareli gürültü azaltma, video HDR gibi özelliklere destek sunacak. Ekran konusunda ise FHD+ çözünürlük ve 120 Hz gibi destekleri göreceğiz. İşlemcinin önümüzdeki aylarda çıkacak giriş segment telefonlarda yer almasını bekliyoruz. Türkiye’ye gelen modellerde de kullanılacaktır.