Akıllı telefonları başka bir seviyeye taşıyacak MediaTek'in yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400+ tanıtıldı. İşte çip hakkında tüm bilmeniz gerekenler.

Android telefonlara güç veren işlemcileriyle tanıdığımız MediaTek, amiral gemisi seviyesindeki çiplerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, Dimensity 9400+’ı bugün resmen tanıttı.

Dimensity 9400+, standart 9400’e kıyasla önemli performans ve verimlilik iyileştirmeleriyle geliyor. Bu işlemcinin amiral gemisi Android telefonlara seviye atlatacağını söylememiz yanlış olmaz.

Akıllı telefonlara her anlamda çağ atlatacak Dimensity 9400+ neler sunuyor?

Her yeni işlemci de olduğu gibi 9400+’ta da ana amaç yapay zekâ. Ancak bunlar dışında oyun deneyimi ve bağlantı gibi alanlarda da iyileştirmeler sunulmuş. Çipte; bir 3,73 GHz’de Cortex-X925 çekirdek, 3 Cortex-X4 çekirdeği ve 4 Cortex-A720 çekirdeği bulunuyor. Tüm bu yenilikler, telefonların hem tekli çekirdekte hem de çoklu çekirdekte daha iyi performans göstermesini sağlayacak.

Bunlara ek olarak yapay zekâ görevleri için çok önemli olan geliştirilmiş MediaTek NPU 890 nöral işleme birimi mevcut. Bu NPU, büyük dil modellerine destek sunarak cihaz işi yapay zekâ işlemlerini ileriye taşıyor. Şİrketin aktardığına göre yeni işlemcide yapay zekâ performansı %20 oranında daha hızlı olacakmış. Ayrıca Dimensity Agentic AI Engine motoru ile geliştiricilerin gelişmiş yapay zekâ sistemleri oluşturmasına da yardım edilecekmiş.

Oyun tarafına baktığımızda 12 çekirdekli Arm Immortalis-G925 GPU görüyoruz. Bu grafik birimi, görselleri iyileştirirken PC seviyelerine ulaşan opaklık, detaylı dokular gibi özellikleri telefonlara getiriyor. Ayrıca pil kullanımını %40 azalttığı ve kare hızının iki kat artırıldığı da belirtilmiş.

Son olarak bağlantı ve kameradan bahsedelim. Dimensity 9400+, Bluetooth bağlantısını 10 kilometreye kadar çıkarıyor. Evet, yanlış okumadınız. Önceki nesle kıyasla 6 kat civarında artış var. Daha hızlı GPS, 7 Gbps seviyesine çıkan 5G modem gibi özellikleri de atlamayalım. Kamerada tüm zoom seviyelerinde HDR desteği de göreceğiz.

Dimensity 9400+, önümüzdeki dönemde çıkacak amiral gemisi telefonlarda yerini alacak. İlk kullananlar, OPPO’nun bugün tanıttığı Find X8s ve Find X8s+ modelleri oldu. Farklı markalardan bu işlemcili daha fazla telefon geldiğinde tam performansını göreceğiz.