Meizu'nun Amiral Gemisi 17'nin Bazı Özellikleri Açıklandı

Çinli teknoloji üreticilerinden Meizu, 22 Nisan'da duyuracağı 2020 model amiral gemisi telefonu 17'nin bazı özelliklerini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Meizu 17, gerek tasarım gerekse donanım özellikleri açısından tüketicileri fazlasıyla etkileyecek.

Çinli teknoloji üreticisi Meizu, Türkiye'de çok kısıtlı ürünlere sahip olsa da özellikle de Çin piyasasında söz sahibi markalardan bir tanesi. Şirket, fiyat/performans noktasında başarılı amiral gemileri ile tüketicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Şimdi yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi telefonu 17 ile ilgili önemli açıklamalar yapan Meizu, 2020 model amiral gemisi telefonunun bazı özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

Meizu, Çin'in sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı açıklamalarda yeni amiral gemisi telefonunun tasarımını da sergiledi. Yapılan paylaşıma göre Meizu 17, kavisli ekrana ve minimal yapıda çerçevelere sahip olacak. Ayrıca telefonun sağ üst tarafında küçük bir delik bulunacak ve bu delikte de telefonun ön kamerası yer alacak. Meizu 17, genel tasarım açısından pek çok tüketici tarafından beğenilecek gibi görünüyor.

Karşınızda Meizu 17

Meizu 17, 2020 model pek çok amiral gemisi telefonda kullanılan Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alıyor. Yine Qualcomm'un X55 modemini de bünyesinde barındıran cihaz, bu sayede tüketicilere 5G desteği sunuyor. Çift mod 5G desteğine sahip cihaz, teoride 2.457 Mbps'ye kadar indirme hızına sahip olacak. Ayrıca bu telefon, 4.500 mAh bir kapasiteye sahip bir batarya ile gelecek.

Meizu'nun yeni amiral gemisi telefonundaki etkileyici özelliklerden bir tanesi de "mSmart" teknolojisi. Bu teknoloji, telefonun ağ hızını ve pil ömrünü mümkün olan en iyi şekilde optimize ediyor. Böylelikle telefon, kullanım süresini uzatabilmek adına gerekli olduğu durumlarda indirme hızını ve Wi-Fi 6 desteğini yönetebilecek.

Meizu yetkililerinin yeni amiral gemisi telefonlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar, şimdilik bunlarla sınırlı. Ancak Meizu 17'yi diğer detaylarıyla birlikte tanıyabilmemiz için de çok uzun bir süre beklememiz gerekmiyor. Çünkü Meizu, yeni amiral gemisi telefonunun lansmanını 22 Nisan'da gerçekleştirecek. Böylelikle Meizu 17'nin tüm özelliklerini öğrenme imkanı yakalamış olacağız.