Redmi Note 9'un Bazı Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Redmi'nin mayıs ayı içinde duyurması beklenen Note 9 modeli, Çin'in sertifikasyon kurumu TENAA aracılığıyla ortaya çıktı. TENAA'da yer alan listeleme, Note 9'un bazı teknik özelliklerini ve bu telefonun tasarımını gözler önüne seriyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olarak ticari yaşamını devam ettiren Redmi, kısa bir süre önce Note 9 serisi ile tüketicilerin karşısına çıktı. Şirket, düzenlediği etkinlikte Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max olarak isimlendirdiği iki telefon modeli ile dikkat çekmişti. Ancak yapılan duyuruda, bu serinin eksik bir modelinin olduğu düşünülüyordu. Şimdi, "Note 9" olarak isimlendirilecek bu telefon gün yüzüne çıktı.

Çin'in sertifika kurumu olan TENAA'da yer almaya başlayan telefon, "M2003J15SC" koduna sahip. Şirket, Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max modeline yaptığı ufak dokunuşlarla bu telefonu biraz daha uygun fiyatlı bir hale getirmeye çalışmış ve amacına da ulaşmış gibi görünüyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Redmi'nin kısa bir süre sonra duyurmasını beklediğimiz Note 9 modelinin TENAA'da yer alan detaylarına bakalım.

Karşınızda Redmi Note 9

Telefonun genel tasarımına baktığımızda Redmi Note 9'un düz ve delikli yapıdaki bir ekrana sahip olacağını görüyoruz. Telefonun sol üst köşesine yerleştirilmiş olan bu delik, 13 MP çözünürlük sunan bir ön kamerayı bünyesinde barındırıyor. Ayrıca TENAA'da yer alan bilgilere göre bu telefon, 2.0 GHz hız sunan 8 çekirdekli bir işlemciye sahip. Ancak bu işlemcinin modeli şu an için bilinmiyor.

Telefonun arka kısmına baktığımız zaman, Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max modellerinde de gördüğümüz dörtlü kamera kurulumuna denk geliyoruz. Bu kamera kurulumu, 48 MP çözünürlüğündeki ana kamerayı bünyesinde barındırıyor. Ancak Redmi Note 9'daki diğer kameraların hangi özelliklere sahip olduğu şu an için bilinmiyor. Şirket, telefonun parmak izi okuyucu sensörünü, Note 9'un arkasına taşımış durumda.

Redmi Note 9 ile ilgili TENAA'da yer alan bir diğer bilgi ise batarya kapasitesi ile ilgili. Listelemede yer alan bilgiler, Note 9'un 5.020 mAh (tipik) bataryaya sahip olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca bu batarya, tüketicilere 22.5 watt hızlı şarj desteği sunacak. Bu destek, Redmi Note 9 Pro'nun 18 watt hızlı şarj desteğinden biraz daha fazla. Redmi Note 9 ile ilgili olarak bildiklerimiz, şu an için bu kadar. Ancak şirketin, yeni telefonunu çok da geciktirmeden, mayıs ayı içerisinde duyurması bekleniyor.