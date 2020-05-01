Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un en yeni katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Z Flip’in DxOmark puanı belli oldu. Yalnızca iki lensten oluşan mütevazi bir kamera konfigürasyonuna sahip olan cihaz, fotoğraf tarafında 109, video tarafında ise 96 puan aldı.

Samsung, Galaxy Fold’un ardından ikinci katlanabilir akıllı telefon modeli olan Samsung Galaxy Z Flip’i geçtiğimiz şubat ayında tanıttı. 6,7 inçlik katlanabilir Dynamic AMOLED ekran, Snapdragon 855+ işlemci, 12MP + 12MP arka kamera kurulumu ve 3.300mAh batarya gibi iddialı özellikler sunan cihaz, ülkemizde 14 bin 499 TL’lik bir fiyata sahip.

Meraklı bir bekleyişin ardından DxOmark testinde boy gösteren Galaxy Z Flip, beklentileri karşılayan ancak günümüz amiral gemileriyle yarışamayan bir puan aldı. Kamera benchmark’ına, 12 megapiksellik f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 12 megapiksellik f/2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açılı kamera ile giren katlanabilir ekranlı telefon, genel olarak 105 puan aldı.

Samsung Galaxy Z Flip'in DxOmark puanı

Doğal iç ve dış ortamlardaki çekimler ile laboratuvarda gerçekleştirilen çok kapsamlı testlerde Galaxy Z Flip, fotoğraf tarafında 109, video tarafında ise 96 puana layık görüldü. 106 puan alan iPhone XS Max'in hemen altına yerleşen telefon, sırasıyla 104 ve 103 puan alan ASUS ZenFone 6 ve Galaxy Note 9'un ise önünde bulunuyor.

DxOMark, Galaxy Z Flip’in renk oluşturma ve beyaz dengesi ile tüm koşullar altında oldukça geniş bir dinamik aralığa sahip olduğunu belirtti. Buna karşın, fotoğraf çekimlerinde otomatik odaklamanın yavaş olduğunu söyleyen DxOMark, video tarafında ise hızlı odaklama ve etkili stabilizasyon ile canlı ve hoş renkler elde edilebildiğini aktardı.

Galaxy Z Flip'te 12MP, f/1.8 diyaframlı ana kamera ve 12MP, f/2.2 diyaframlı geniş açılı kamera bulunuyor

Şirket, cihazın 10 megapiksellik f/2.4 diyafram açıklığına sahip ön kamerasının selfie puanını ise henüz açıklamadı. Galaxy Z Flip’in kamerası ile öne çıkan bir cihaz olmadığını düşündüğümüzde, aldığı puanın yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte 14 bin 499 TL fiyat etiketine sahip bir cihazdan daha yüksek bir puan bekleyenleri de kimse suçlayamaz herhalde... Samsung Galaxy Z Flip’in tüm özelliklerine buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Flip ön inceleme ve ilk izlenimlerimiz: