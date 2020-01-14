Sosyal medyayı aktif olarak kullanıp trendleri takip eden şirketlerden biri, son zamanlarda aşırı popüler olan 'Sen hangisisin?' filtrelerini menüsüne uyarladı. Menüdeki hangi yemeğin size uygun olduğunu söyleyen Taco Bell filtresi, ünlü restoran zincirinin müşterilerini memnun ediyor.

2020 yılı, birçok trendi beraberinde getirdi. Genellikle sosyal medya yoluyla hızla yayılan bu trendlerden biri de ‘Sen hangisisin?’ ismindeki, rasgele karakter gösteren Instagram filtreleri. 'Hangi Disney karakteri?', 'Hangi kedi?', 'Hangi kahraman?' ya da 'Hangi burç?' gibi adlarıyla karşımıza çıkan ve yüz algılama yoluyla çalışan bu kamera efektleri, son zamanlarda neredeyse herkesin Instagram paylaşımlarında yer alıyor.

Sosyal medyada gördüğümüz ve genelde kısa süreli olan bu trendler, şirketler için çok kolay reklam aracı olabilir. Bahsettiğimiz kamera efektleri için de durum böyle. Adını duyurmak için sosyal medyanın nimetlerinden faydalanan Taco Bell, hangi Meksika yemeği olduğunuzu gösteren bir kamera efekti oluşturdu.

'İnternet kişilik testleri gibi...'

Taco Bell Sosyal ve Dijital Strateji Lideri Erica Prime, dün yaptığı açıklamada bu Instagram filtrelerinin eskiden internette doldurduğumuz kişilik testlerine benzediğini ifade etti. Aslında bu doğru olabilir çünkü internetteki kişilik testlerinin de Instagram filtrelerinin de tam olarak doğru tahminlerde bulundukları söylenemez.

Menülerinde herkes için en az bir yemek bulunduğunu iddia eden Taco Bell, bu yüzden böyle bir Instagram filtresi oluşturmuş. Quesarito mu, Mexican Pizza mı, Quesadilla mı olduğunuzu öğrenebileceğiniz Taco Bell efekti, yemeğin adını vermiyor ve sadece resmini gösteriyor. Bu yüzden restorandaki hangi yemeğin size uygun olduğunu anlamanız için daha önce en azından bir kere Taco Bell’de yemek yemiş olmanız gerekiyor zira ABD'de oldukça popüler olan restoran zincirinin Türkiye’de henüz bir şubesi yok ve menüsünde başka restoranda göremeyeceğiniz bazı seçenekler var.

Filtreyi resmi Instagram hesabından bulabilirsiniz:

Filtreyi denemek isterseniz bunu bulmak zor değil. Bildiğiniz üzere başka birinin Instagram filtreli hikayesinde efektin adına tıklayarak aynı filtreyi kullanmak mümkün ya da filtreyi kullanan birinin karşınıza çıkmasını beklemek yerine Taco Bell’in resmi Instagram hesabına giderek oradan filtreyi bulabilirsiniz.