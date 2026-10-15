Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Mercedes-Benz Tam 30 Bin Aracı Geri Çağırıyor: Sorun Epey Ciddi!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Mercedes-Benz, ABD genelinde S-Class, Maybach ve AMG serilerine ait 30.064 lüks otomobili ön frendeki bir hata nedeniyle geri çağırdı

Mercedes-Benz Tam 30 Bin Aracı Geri Çağırıyor: Sorun Epey Ciddi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Markaların araçlarında yaşanan sorunlar nedenilye sıkça geri çağırmalar uyguladığını görüyorduk. Şimdi de Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, Amerika Birleşik Devletleri’nde toplam 30.064 adet lüks sedan modelini kapsayan geniş çaplı bir geri çağırma operasyonu başlattı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Amerika Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından ilan edilenu uygulama, belirli S-Class, Mercedes-Maybach ve Mercedes-AMG modellerini kapsıyor. 2021 ile Kasım 2024 sonu arasında üretilen ve 2022-2025 model yıllarına karşılık gelen araçlar olduğunu belirtelim.

İçerikten Görseller

Mercedes-Benz Tam 30 Bin Aracı Geri Çağırıyor: Sorun Epey Ciddi!
merc1

Ön fren hortumunda yaşanan sorun risk oluşturuyor

merc1

Araçlarda ön fren hortumlarının zamanla zayıflayabileceği, sızıntı yapabileceği ve hatta yırtılabileceği bildiriliyor. NHTSA kayıtlarına göre geri çağırma nüfusunun en büyük kısmını 16.881 adetle S580 4Matic modeli oluşturuyor. Bunu 7.143 adet S500 4Matic ve 2.277 adet S580 e 4Matic şarj edilebilir hibrit (PHEV) modelleri takip ediyor. Markanın en üst segmentinde yer alan yüksek performans ve lüks türevlerinden ise 1.746 adet AMG S63 E Performance, 1.070 adet Maybach S680 4Matic ve 947 adet Maybach S580 4Matic sedan bu kampanyanın kapsamına giriyor.

Açıklanan teknik detaylara göre ön fren hortumu malzemesi, zaman içerisinde maruz kaldığı yüksek ısı ve mekanik stres nedeniyle zayıflama gösteriyor. Bu zayıflama aşamalı olarak ilerleyerek nihayetinde hortumun yırtılmasına ve ön kaliperleri besleyen hattaki fren hidrolik sıvısının dışarı sızmasına sebep olabiliyor. Ön tekerleklerden birinde veya her ikisinde birden sıvı kaybı yaşanması, sistemdeki hidrolik basıncı düşüreceği için pratik kullanımda aracın durma mesafesinin uzamasına yol açıyor.

Söz konusu teknik arızaya rağmen Mercedes-Benz, kusurdan kaynaklı gerçekleşmiş herhangi bir kaza, yaralanma veya maddi hasar olayının tescil edilmediğini bildiriyor. Etkilenen araç sahiplerine yönelik resmi bilgilendirme mektuplarının 27 Kasım 2026 tarihine kadar gönderilecek. Yetkili Mercedes-Benz bayileri ve servisleri, kapsama giren araçlardaki kusurlu ön fren hortumlarını herhangi bir ücret talep etmeden yenileriyle değiştirecek.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, En Sorunsuz Otomatik Vites 2. El Otomobiller

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, En Sorunsuz Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Elektrikli Otomobiller İçin Devrim: Honda 'Mühendislik Harikası' Dedirtecek Yeni Bir Teknoloji Üzerine Çalışıyor

Elektrikli Otomobiller İçin Devrim: Honda 'Mühendislik Harikası' Dedirtecek Yeni Bir Teknoloji Üzerine Çalışıyor

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

Bursa'da Üretilecek Dacia Striker Avrupa'da Siparişe Açıldı: İşte Fiyatları, Motor Seçenekleri ve Donanım Paketleri

Bursa'da Üretilecek Dacia Striker Avrupa'da Siparişe Açıldı: İşte Fiyatları, Motor Seçenekleri ve Donanım Paketleri

Mercedes

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

Dünyada En Çok Akıllı Telefon Satan Markalar Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

Dünyada En Çok Akıllı Telefon Satan Markalar Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

Bursa'da Üretilecek Dacia Striker Avrupa'da Siparişe Açıldı: İşte Fiyatları, Motor Seçenekleri ve Donanım Paketleri

Bursa'da Üretilecek Dacia Striker Avrupa'da Siparişe Açıldı: İşte Fiyatları, Motor Seçenekleri ve Donanım Paketleri

BYD, Yeni 1.000 Km Menzilli "Great Han" Modelini Satışa Sundu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

BYD, Yeni 1.000 Km Menzilli "Great Han" Modelini Satışa Sundu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

One UI 9 Güncellemesi, Bazı Samsung Kullanıcılarını Çileden Çıkarttı: Ana Ekrana Ulaşılamıyor!

One UI 9 Güncellemesi, Bazı Samsung Kullanıcılarını Çileden Çıkarttı: Ana Ekrana Ulaşılamıyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com