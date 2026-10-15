Mercedes-Benz Tam 30 Bin Aracı Geri Çağırıyor: Sorun Epey Ciddi!

Mercedes-Benz, ABD genelinde S-Class, Maybach ve AMG serilerine ait 30.064 lüks otomobili ön frendeki bir hata nedeniyle geri çağırdı

Markaların araçlarında yaşanan sorunlar nedenilye sıkça geri çağırmalar uyguladığını görüyorduk. Şimdi de Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, Amerika Birleşik Devletleri’nde toplam 30.064 adet lüks sedan modelini kapsayan geniş çaplı bir geri çağırma operasyonu başlattı.

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Amerika Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından ilan edilenu uygulama, belirli S-Class, Mercedes-Maybach ve Mercedes-AMG modellerini kapsıyor. 2021 ile Kasım 2024 sonu arasında üretilen ve 2022-2025 model yıllarına karşılık gelen araçlar olduğunu belirtelim.

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Ön fren hortumunda yaşanan sorun risk oluşturuyor

Araçlarda ön fren hortumlarının zamanla zayıflayabileceği, sızıntı yapabileceği ve hatta yırtılabileceği bildiriliyor. NHTSA kayıtlarına göre geri çağırma nüfusunun en büyük kısmını 16.881 adetle S580 4Matic modeli oluşturuyor. Bunu 7.143 adet S500 4Matic ve 2.277 adet S580 e 4Matic şarj edilebilir hibrit (PHEV) modelleri takip ediyor. Markanın en üst segmentinde yer alan yüksek performans ve lüks türevlerinden ise 1.746 adet AMG S63 E Performance, 1.070 adet Maybach S680 4Matic ve 947 adet Maybach S580 4Matic sedan bu kampanyanın kapsamına giriyor.

Açıklanan teknik detaylara göre ön fren hortumu malzemesi, zaman içerisinde maruz kaldığı yüksek ısı ve mekanik stres nedeniyle zayıflama gösteriyor. Bu zayıflama aşamalı olarak ilerleyerek nihayetinde hortumun yırtılmasına ve ön kaliperleri besleyen hattaki fren hidrolik sıvısının dışarı sızmasına sebep olabiliyor. Ön tekerleklerden birinde veya her ikisinde birden sıvı kaybı yaşanması, sistemdeki hidrolik basıncı düşüreceği için pratik kullanımda aracın durma mesafesinin uzamasına yol açıyor.

Söz konusu teknik arızaya rağmen Mercedes-Benz, kusurdan kaynaklı gerçekleşmiş herhangi bir kaza, yaralanma veya maddi hasar olayının tescil edilmediğini bildiriyor. Etkilenen araç sahiplerine yönelik resmi bilgilendirme mektuplarının 27 Kasım 2026 tarihine kadar gönderilecek. Yetkili Mercedes-Benz bayileri ve servisleri, kapsama giren araçlardaki kusurlu ön fren hortumlarını herhangi bir ücret talep etmeden yenileriyle değiştirecek.