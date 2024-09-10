Türkiye'nin başarılarıyla adından söz ettirmiş iş insanlarından biri olan Vehbi Koç’un da aldığı yanlış kararlar olabiliyor. Bu içerikte, Koç’un Türkiye’nin telekomünikasyon devi olan Turkcell’i nasıl elinin tersiyle ittiğinin çarpıcı hikâyesinden bahsedeceğiz.

Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç, yaptığı başarılı yatırımlar ve aldığı stratejik kararlarla tanınan başarılı bir iş insanı.

Peki bu kadar başarılı bir iş insanı Türkiye’nin ilk ve en çok tercih edilen telekomünikasyon şirketi Turkcell’e yatırım yapmayı neden reddetti dersiniz?

1980'lerin sonları ve 1990'ların başlarında Türkiye’de büyük bir değişim rüzgârı esiyordu.

O yıllarda hem ekonomi hızla gelişiyor hem de teknolojinin de eş zamanlı gelişmesiyle yeni yatırımlara ek olarak yeni fırsatlar da peş peşe geliyordu.

İşte tam bu dönemde, Turkcell'in kurucularından Murat Vargı cep telefonu teknolojisinin gelecekte büyük bir patlama yapacağını öngörerek bu alanda bir yatırım yapmaya karar vermişti.

Vargı’nın fikri dönemine göre oldukça vizyoner ve sıra dışıydı. O yıllarda henüz böyle bir teknoloji ve telekomünikasyon altyapısı olmadığından aynı zamanda bu vizyoner yatırım büyük bir risk anlamına da geliyordu.

Vargı Türkiye’nin ilk yerli telekomünikasyon şirketini kurma fikrini ilk olarak Vehbi Koç’a götürdü!

Murat Vargı o yıllarda Koç Holding bünyesinde görev alıyordu. Bu sebeple önceliği Vehbi Koç’a vermişti.

Vizyoner fikri ile birlikte Vehbi Koç'un kapısını çalan Vargı, Koç'a bu yeni teknolojinin potansiyelini ve Turkcell için yatırım yapma fırsatının onun için ne kadar kazançlı olacağından bahsetti.

Ancak, Koç bu teklife temkinli yaklaştı.

Çünkü o dönemde cep telefonu teknolojisi henüz gelişmemişti hatta temelleri yeni yeni atılıyordu.

Koç Holding ise büyük ölçüde sanayi ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren bir şirketti. Bu sebeple Vehbi Koç bu yeni ve belirsiz alana yatırım yapmanın riskli olabileceğini düşünerek teklifi reddetti…

Ancak Vehbi Koç’un bu tereddütlünün bedeli ağır oldu. Turkcell bugün 218,57 milyar liralık bir piyasa değerine sahip.

Vehbi Koç'un, Murat Vargı'nın sunduğu bu teklife sıcak bakmaması, Turkcell'in kuruluş hikayesindeki en kritik anlardan biriydi.

Murat Vargı, Hüsnü Özyeğin ve Sakıp Sabancı’dan da Koç’a benzer cevaplar almasının ardından Çukurova Holding'in sahibi Mehmet Emin Karamehmet ile anlaşarak Turkcell'i kurdu.

Turkcell, kısa sürede büyüyerek Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri hâline geldi.

Rahmi Koç’un verdiği bir röportajda konu ile ilgili ifadeleriyse şu şekilde; “Telekom işine girecektik en son. 500 milyon dolarlık fatura koydular. “Vehbi Bey ben bunu ödeyemem. Bunu bize ödetirler” dedi. Biz abone kaydetmeden bunlar özelleşirse, biz bunu ödeyemeyiz dedi. Ben ödeyemeyeceğim bir şeyin altına imza atmam dedi ve girmedi.”

Bu ifadelerin ardından telekom işinde kaçırdıkları fırsata vurgu yapan Rahmi Koç Turkcell’in piyasa değerine vurgu yaparak bu olayı babası Vehbi Koç’un kaçırdığı büyük bir fırsat olarak anlatıyor.

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