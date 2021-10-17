Mercedes’in 10 yılı aşkını süredir ana sponsoru olan Petronas ile anlaşması önümüzdeki sezon sona eriyor. Resmi olmayan bir kaynaktan verilen bilgiye göre Alman otomobil üreticisinin yeni sponsoru dev petrol şirketi Aramco olacak.

Uzun yıllardır devam eden tek kişilik, açık tekerlekli otomobil yarışları Formula F1 araç tedarikçilerinden Mercedes’in, ana sponsoru Petronas ile anlaşmasının bittiği duyuruldu.

Malezya devlet petrol şirketi Petronas, 2010'dan bu yana Mercedes-AMG F1 takımının ana sponsoru ve yakıt ve yağ tedarikçisiydi. Decalspotters’ten verilen bilgiye göre alman otomotil üreticisi, Suudi petrol şirketi Aramco ile yeni bir anlaşma imzalayacak.

Petronas’ın yerini Aramco alacak

Mercedes ile ilişkilerinden dolayı motor sporlarında önemli bir isim haline gelen Petronas, pandemi sürecinde ciddi mali zarar gördü. Malezyalı şirket kısa bir süre önce, sezon sonunda SRT Yamaha ile yollarını ayırma kararı almış ve MotoGP'den de çekileceğini duyurmuştu. Decalspotters’in verdiği bilgiye göre gelecek sezondan itibaren anlaşmaları bozulacak. Maliyet düşürücü önlemleriyle sık sık gündeme gelen şirketin, Mercedes ile de anlaşmasının bittiği duyuruldu. Bundan sonra motor sporlarında nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

Anlaşma kapsamında Mercedes araçları son yıllarda Petronas'ın billinen turkuaz rengini taşıyordu fakat şimdi değişecek. Petronas, sezon sonunda Mercedes-AMG F1 ile olan anlaşmasını bitirecek. Alman otomobil üreticisi Mercedes’in ekibine Suudi petrol devi Aramco katılacak. Dev petrol şirketi, 2020’nin başlarında 450 milyon doları aşan Formula 1 Global Partner olarak yeni bir anlaşma yapmıştı. Mercedes ile Aramco ortaklığı, 2022'de şirketin yeşil-mavi renk paletinin, Mercedes-AMG’nin markası üzerindeki Petronas'ın turkuaz tonlarının yerini almasıyla başlayacak. Anlaşmanın detayları yakın zamanda resmi bir açıklamayla duyurulacak.