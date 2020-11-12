Zoom, Türkiye'de Türkçe Müşteri Desteği Vermeye Başladı

Zoom'un Türkiye temsilciliğini yürüten Etgi Grup, Türkiye'de yerli destek sunmaya başladıklarını duyurdu. Bu sayede tüketiciler, herhangi bir sorunla ilgili olarak 7 gün 24 saat Türkçe destek alabilecekler. Etgi Grup, bunun özellikle de kurumsal müşterilerin deneyimini iyileştireceğini söylüyor.

Pandemiyle birlikte hayatımızın merkezine yerleşen uygulamalardan bir tanesi olan Zoom'da yeni bir dönem başladı. Kullanıcılar bundan sonra Türkçe destek alabilecekler. Zoom Türkiye'nin temsilciliğini yürüten Etgi Grup, Türkçe destek hizmetinden 7 gün 24 saat faydalanılabileceğini söylüyor. Bu sayede ülkemizdeki kullanıcılara daha iyi bir hizmet sunulmuş olacak.

Etgi Grup Genel Müdürü Bilgin Yazar tarafından yapılan açıklamalarda, Zoom'u Türkiye'de yurt dışı ile de aynı fiyata sunduklarını, bundan sonra da Türkçe olarak destek alabileceklerini söylüyor. Zoom'un bilinirliğinin pandemi sürecinde çok daha yükseldiğini söyleyen Yazar, Zoom'un tam entegre video iletişim sistemi haline geldiğini, kullanıcılara benzersiz özellikler sunulduğunu ifade ediyor.

Zoom ile ilgili herhangi bir sorun yaşayan ya da kurumsal çözüm talebi olan kullanıcılar, artık Etgi Grup ile iletişime geçecekler. Tüketicilere her konu başlığı altında hizmet vereceklerini söyleyen Bilgin Yazar, bu sayede Türkiye'de verilen hizmetin kalitesinin artacağını ifade ediyor. Zoom bu hamleyle, Türkiye'deki kurumsal müşterilerine daha iyi bir hizmet sunmuş olacak gibi görünüyor.

Etgi Grup ismini daha önce duymamış olabilirsiniz ancak bu şirket, özellikle de uzaktan eğitim ve video iletişim sistemleri üzerinde çalışan küresel bir kuruluş. Çeşitli yazılımlara sahip olan şirket, Zoom'un alt yapısını kullanan bir uzaktan eğitim uygulaması olan Vedubox'ın da geliştiricisi konumunda.