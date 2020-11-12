Facebook, video içerik üreticilerinin yayınladıkları videolara reklam ekleyerek gelir elde edebilecekleri yayın içi reklamlar özelliğini Türkiye'de yayınladı. Ancak içerik üreticilerin videolarına reklam ekleyebilmeleri için gerekli koşulları karşılamaları gerekiyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, bugün gerçekleştirdiği yeni bir açıklama ile “yayın içi reklamlar” özelliğini Türkiye’deki içerik üreticilerin hizmetine sunduğunu duyurdu. Yeni özellik ile birlikte Türkiye’deki video içerik üreticileri de Facebook’ta yer alan video içeriklerin başına, ortasına ya da sonuna reklamlar ekleyerek gelir elde edebilecekler.

Yayın içi reklamlar özelliğine erişimi bulunan video içerik üreticileri, reklamları Facebook İçerik Stüdyosu üzerinden yönetebilecekler. İçerik üreticiler, reklamları yalnızca belirli videolara ekleyebilecekleri gibi tüm videolar için otomatik olarak de etkinleştirebilecekler. İçerik üreticilerin sayfalarının yayın içi reklamlar için uygunluğunu kontrol etmek için Facebook Yayın İçi Reklamlar Hakkında sayfasını ziyaret etmesi gerekiyor.

İçerik üreticiler, Facebook'ta yayınladıkları videolara reklam ekleyip gelir elde edebilecekler

Pandemi döneminde pek çok Facebook kullanıcısının platformlarındaki video içerikler aracılığıyla bağlantı kurduğunu ifade eden Facebook Medya Ortaklıkları Yöneticisi Eren Sağır, yayın içi reklamlar özelliği ile ilgili olarak şu şekilde konuştu:

“Video, Facebook'taki en popüler içeriklerin başında geliyor. Türkiye’deki profesyonel yayıncıların, dizileriyle dünyada ün kazanmış yapımcıların, habercilerin, spor kulüplerinin, içerik üreticilerinin ve milyonlarca kullanıcımızın da en ilgi çekici videolarını paylaşmak için Facebook'a geldiğini görüyoruz. Bu durum bize video gelir dağılımı programımızı Türkiye'ye de getirmemiz için ilham verdi. Facebook videolarının, Türkiye'deki tüm video içerik üreticileri için yeni bir gelir elde etme fırsatı yaratacak olmasından ötürü çok heyecanlıyız.”