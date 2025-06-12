Meta, izinsiz çıplak görseller üreten yapay zekâ uygulamalarının reklamlarını yayınlayan bir şirkete dava açtı. CrushAI adlı uygulamanın da aralarında bulunduğu bu içeriklerin platformlarında yayılmasını engellemek için harekete geçen Meta, bazı reklamları kaldırdığını, ilgili hesapları sildiğini ve uygulamalara ait bağlantıları engellediğini belirtti. Ancak bu tür uygulamaların, denetimlerden kaçmak için yeni yollar denemeye devam ettiği vurgulandı.

Meta’nın platformlarında yüzlerce izinsiz çıplak görseller oluşturan yapay zekâ uygulamalarının reklamlarını yayınlayan bir şirkete dava açtı. Bu gelişmenin ardından Meta, bu tür içeriklere karşı ciddi adımlar atmaya başladı.

Meta, kişileri izinsiz olarak dijital şekilde “çıplaklaştıran” yapay zekâ uygulamalarını tanıtan Joy Timeline adlı Hong Kong merkezli şirkete dava açtı. Şirketin, bu uygulamaların reklamlarını Facebook, Instagram, Messenger ve Threads gibi platformlarda yayınladığı tespit edildi.

Kullanıcı güvenliğini tehlikeye atıyor

Meta tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uygulamaların Meta’nın reklam politikalarını defalarca ihlal ettiği ve bu reklamların şirketin denetim sistemlerini aşmak için farklı yollar denediği ifade edildi. Dava, “CrushAI” isimli uygulamanın reklamlarının tamamen durdurulmasını hedefliyor. Kısa süre önce yayınlanan bir araştırmada, Meta platformlarında yüzlerce benzer reklamın yer aldığı ortaya konmuştu. Meta, bu reklamlardan bir kısmını kaldırdığını, ilgili hesapları sildiğini ve uygulamaların bağlantılarını engellediğini açıkladı. Ancak, bu tür uygulamaların yeni yöntemlerle denetimlerden kaçmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Yapılan araştırmalar, reklamların büyük ölçüde 18-65 yaş arası erkek kullanıcıları hedef aldığını gösteriyor. Uygulamalar özellikle kadınlara ve kadın ünlülere karşı kullanılıyor. Bu da çevrim içi şantaj ve cinsel içerikli tehditlerin artmasına neden oluyor.

Daha önce 404 Media da benzer uygulamaların Instagram üzerinden reklamlarının yapıldığını ortaya koymuştu. Bunun ardından Apple ve Google, bu uygulamaları kendi mağazalarından kaldırmıştı. Ağustos 2024’te ise San Francisco yönetimi, en sık ziyaret edilen 16 yapay zekâ tabanlı “çıplaklaştırma” sitesine karşı dava açmıştı.