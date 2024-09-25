Meta, "Dünyanın En Gelişmiş Gözlüğü" Dediği Orion'ı Duyurdu

Meta Connect etkinliğinde Meta CEO'su Mark Zuckerberg, gerçek artırılmış gerçeklik gözlüğü Orion'u duyurdu.

Meta, on yıldır Orion adı verilen gözlüklerin üzerinde çalışıyordu. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in akıllı telefonlardan sonraki önemli devrim olarak gördüğü akıllı gözlükler için 500 milyon dolarlık bir yatırım yaptığı biliniyor. "Dünyanın en gelişmiş gözlüğü" olarak tanımlanan Orion, artırılmış gerçeklik gözlükleri için önemli bir adımı temsil ediyor.

Gözlük ilk bakışta Google Glass'ı andırsa da daha gelişmiş özelliklere sahip. Orion'un saplarına yerleştirilmiş olan küçük projektörler, gerçek bir artırılmış gerçeklik deneyimi sunuyor. Şu anda konsept aşamasında olan gözlüklerin günlük kullanıma da çok uzak olmadığını belirtelim.

Nöral arayüz ve bileklikle de kullanılabiliyor

Orion sadece sesli komutlarla değil nöral arayüz ile de kontrol edilebilecek. Meta bu teknolojiyi desteklemek için de CTRL-Labs'ın geliştirdiği bilekliklerden yararlanacak. Meta, CTRL-Labs'ı 2019 yılında satın alıp kendi çatısı altındaki firmaların arasına katmıştı.

Meta'ya göre Orion, şu anda piyasada olan Ray-Ban Meta gözlüklerin halefi olacak. Ray-Ban Meta'daki ekransız gözlük teknolojisinden farklı olarak Orion holografik bir ekrana sahip olacak. Ayrıca bu gözlüklerde kişisel yapay zekâ asistanı bulunacak. Meta, Orion'un şu ana kadarki en geniş görüş alanına sahip en küçük artırılmış gerçeklik gözlüğü olduğunu söylüyor. Gözlükte ayrıca navigasyon ve çeviri gibi özellikler de yer alacak.

Orion da Snap Spectacles gibi ilk aşamada yalnızca geliştiricilere açık olacak. Zaman içerisinde ise tüketiciler de bu gözlüğü satın alma ve kullanma şansına kavuşacak.