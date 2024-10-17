Meta, yeni bir toplu işten çıkarma gerçekleştirdi. WhatsApp, Instagram ve Reality Labs bünyesinde çalışan bazı personellerin işine son verildi. Meta'nın toplu işten çıkarma kararı, geçtiğimiz yıl duyurulan bir stratejinin parçası.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketlerinden Meta'nın yeni bir toplu işten çıkarma gerçekleştirdiği duyuruldu. Yapılan açıklamalarda kaç kişinin işten çıkarıldığına ilişkin net bir rakam verilmezken, şirketin neredeyse tüm platformlarında işten çıkarma yaptığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Meta, WhatsApp, Instagram ve Meta için dipsiz bir kuyu olan Reality Labs bünyesinde işten çıkarma yaptı. Bu arada; işten çıkarılan isimler arasında yakından tanıdığımız Jane Manchun Wong da bulunuyor. Hatırlayan okurlarımız vardır; geçmişte tersine mühendislik işlemleri ile mobil uygulamaların özelliklerini önceden sızdıran Jane Manchun Wong, haberlerimize sık sık konu olurdu.

Meta'nın toplu işten çıkarması, aslında beklenen bir durumdu

Teknoloji şirketleri, geçtiğimiz yıl itibarıyla küçülme sürecine girdiler. Bu bağlamda; binlerce kişi işinden oldu. Ancak Mark Zuckerberg, 2023-2024 dönemini "verimlilik yılı" olarak ilan etti ve toplu işten çıkarmaların devam edeceğini söylemişti. Hatta verimlilik yılı kapsamında 10 bin kişinin işten çıkarılacağı ifade edilmişti. Hâl böyle olunca Meta'da yaşanan son toplu işten çıkarma, kimse için şaşırtıcı değildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Meta sözcüsü Dave Arnold oldu. Toplu işten çıkarmayı doğrulayan Dave Arnold, işten çıkarılan personele yardımcı olmak ve eğer mümkünse onlara yeni fırsatlar sunabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.