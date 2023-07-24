Twitter, tarihin en köklü marka değişikliklerinden birine gitti, logosu baştan aşağı değişti. Peki, Twitter dahil diğer sosyal medya platformlarının logoları yıllar içinde nasıl değişti?

2006 yılında kurulan ve günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından biri olmaya devam eden Twitter, artık “Twitter” olarak dünyaya veda ediyor. Platform, yeni sahibi Elon Musk tarafından “X” olarak yeniden markalaşmaya başladı, markalaştı.

Bu değişimle birlikte Twitter’ın ikonik mavi kuş içeren logosu değişti, yerini bir X harfi aldı. X.com alan adı da Twitter’a yönlendirilmeye başladı. Yakında tüm dönüşüm sürecinin tamamlanması beklenirken, biz de biraz geçmişe ışık tutalım. Öyle köklü değişimler değiller ancak, diğer büyük sosyal medya platformlarının logoları yıllar içinde nasıl değişti?

Sosyal medya platformlarının logo macerası:

Twitter ile başlayalım:

Evet, yanlış görmüyorsunuz. Twitter, henüz halka açılmadığı zamanlarda “Twtta” kelimelerinden oluşan bir logoya sahipti. Bu logo, platformun 2006 yılında yayınlanmasıyla birlikte değişti. Kimse bu logonun varlığını görmedi.

Facebook:

Facebook ise 2005 yılında kurulduğunda o dönemin popüler akımlarından olan gradyenlere sahipti. Yıllar içinde minimalist anlayışın popülerleşmesiyle logo sadeleşti, sadeleşti, sadeleşti…

Instagram:

Instagram ise bu listemizin yıldızı. Platform, bir fotoğraf paylaşım platformu olduğunu logosuyla da gösteriyordu. 2011 yılına kadar belirgin bir fotoğraf makinesi logoda yer aldı. 2016 yılında ise hafızamıza kazınan renkli ve fotoğraf makinesi vektörüne geçiş yapıldı, 2022 yılında bu renkler canlandırıldı.

Snapchat:

Bir dönemin en büyüğü Snapchat, 2011 yılında arkadaş canlısı bir logoya sahipti. Fakat tıpkı diğer platformlar gibi 2010’lu yılların ortasına doğru yüzsüz hayalet karakterine geçiş yaptı. 2019 yılında bu karakterin konturu daha da artırıldı.

YouTube:

Logosunun defalarca değiştiğini hatırlıyor olsak da aslında çok az değişmiş gibi duruyor, değil mi? YouTube, orijinal izlerine 2015 yılına kadar sadık kalmış adındaki “Tube” kelimesini kırmızı kutu içine yerleştirmişti. 2017 yılında ise bu kutunun içini bir oynat tuşu aldı, YouTube yazısı tamamen bu çerçeveden çıkarıldı.

Bonus - TikTok:

Tüm bu platformlar yakın zamanlarda bile değişiklik geçirirken en popüler sosyal medya platformu TikTok, 2016 yılında benimsediği logoyu kullanmaya devam ediyor. 2017 yılında bu logoya “TikTok” yazısı eklenmiş olsa da bu yazı, 2018 yılında “Tik” ve “Tok”un birleştirildiği bir hale geçiş yaptı.