Bir süre önce Twitter CEO'su olarak atanan Linda Yaccarino, Twitter'ın yerine geçecek X ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama, yeni platformun neler sunabileceğini gözler önüne seriyor.

Sosyal medyada dünden beri konuşulan meselelerin başında Elon Musk geliyor. Dünyanın en popüler mikroblog platformu Twitter'ın sahibi olan Musk, dün yaptığı paylaşımlar ile Twitter'ın yerine geçecek X isimli yeni platformun logosunu açıkladı. Ayrıca Twitter alan adı da değişiyor. Kullanıcılar, yakın bir gelecekte yepyeni bir deneyim yaşamaya başlayacaklar.

X'in kullanıcılara neler sunabileceği şimdilik pek de bilinmiyor. Ancak kısa bir süre önce Twitter'ın CEO'luk görevini devralan Linda Yaccarino tarafından yapılan açıklamalar, yeni dönem ile ilgili önemli ipuçları sağlıyor. Twitter'ın yerine geçecek X, "her şeyin uygulaması" olarak hizmet verecek.

İşte Linda Yaccarino tarafından yapılan açıklama:

Hayatta veya işte, başka bir büyük izlenim bırakmak için ikinci bir şansın olması son derece ender görülen bir şeydir. Twitter, büyük bir izlenim bıraktı ve iletişim kurma şeklimizi değiştirdi. Şimdi, X daha da ileri giderek küresel kent meydanını dönüştürecek.

X, fikirler, ürünler, hizmetler ve fırsatlar için küresel bir pazar yaratan ses, video, mesajlaşma, ödemeler/bankacılık merkezli sınırsız etkileşimin gelecekteki halidir. Yapay zekâ tarafından desteklenen X, hepimizi hayal etmeye başladığımız şekillerde birbirine bağlayacak.

Hayranlar ve eleştirmenler yıllarca Twitter'ı daha büyük hayaller kurmaya, daha hızlı yenilik yapmaya ve büyük potansiyelimizi gerçekleştirmeye itti. X, bunu ve daha fazlasını yapacak. X'in son 8 ayda yaptığı hızlı lansmanlarla şekillendiğini görmeye başladık. Ancak daha yeni başlıyoruz.

Bu dönüşümün kesinlikle bir sınırı yoktur. X, pekâla her şeyi sağlayabilecek bir platform olacak. Elon Musk ve ben, X'i dünyaya getirmek için ekiplerimizle ve ortaklarımızın her biriyle çalışmayı dört gözle bekliyoruz.

Peki "her şeyi sağlayacak bir platform" tam olarak ne demek?

"Her şeyin uygulaması" veya "süper uygulama" tam olarak ne demek? Bir dönemler Türkiye'de de anlık mesajlaşma uygulaması olarak kullanılabilen WeChat, bu tabirin en güzel örneği. Çin'in süper uygulaması olarak bilinen WeChat, anlık mesajlaşmaya ek olarak ödeme işlemlerini, Instagram ve Facebook gibi bir sosyal ağ kullanımını, müşteri teknik destek hatlarını ve aklınıza gelecek diğer her dijital hizmeti içeriyor. Çinliler, bu uygulama ile resmi işlemlerini bile halledebiliyorlar.

İşte Elon Musk ve ekibinin üzerinde çalıştığı X projesi de tam olarak bunu sağlayacak. Kullanıcılar, sosyal medyayı, bankacılık işlemlerini, e-ticareti ve hatta bazı resmi işlemlerini bile X üzerinden gerçekleştirebilecekler. Açık konuşmak gerekirse böyle bir uygulama önemli. Tabi konu bankacılık ve diğer resmi işlemlere geldiğinde güvenlik ve gizlilik büyük bir önem arz ediyor ve X'in bu konuda hükümetlerden ne kadar onay alıp alamayacağını göreceğiz...