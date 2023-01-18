Singapur Devlet Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı Metaverse'ü parmaklarınızın ucunda hissedebileceğiniz yeni eldivenlerini duyurdu.

Metaverse kavramı artık günlük hayatımızın içine iyice yerleşmeye başladı. Pek çok şirket de Metaverse’de kullanılmak üzere çeşitli yazılımlar ve teknolojiler geliştirmeye başladı. Hatırlarsanız geçtiğimiz ay Sony, Micopi isimli takip sensörlerini tanıtmış ve vücudumuzun tamamını Metaverse’e aktarmayı çok daha kolaylaştırmıştı.

Bugün ise Singapur Devlet Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, sanal dünyada gördüğünüz her nesneyi parmaklarınızın ucunda hissedebileceğiniz yeni eldivenlerini duyurdu.

En ufak pürüzleri bile hissedebilirsiniz

HaptGlove isimli bu eldiven, sıradan VR kontrolcüleri ve eldivenlerin aksine çok daha fazla ve çok daha hassas motorlar ve makine öğrenimi destekli bir algoritma ile çalışıyor. Eldivenin üzerinde her bir parmak için birer tane geri bildirim modülüne sahip. Mikroakışkanlar yardımıyla çalışan bu modüller standart geri bildirim modüllerine göre çok daha hassas ve kırılganlar ancak neredeyse yarı yarıya daha küçükler. Bu sayede de eldivenleri taktığınızda elinizde aşırı bir ağırlık hissetmiyorsunuz.

Eldiveni taktıktan sonra tek yapmanız gerekense bilgisayardaki yazılımı çalıştırmak ve sonrasında Metaverse’e giriş yapmak. Sistem sanal dünyada elinizin yakınındaki nesneleri otomatik olarak algılayıp modelleyerek onlara dokunmanızı sağlıyor. Mikroakışkanlar sayesinde ufak tefek pürüzleri ve çıkıntıları bile hissedebildiğiniz bu eldivenlerin aslında Ready Player One filminden esinlenilmiş gibi durduğunu söyleyebiliriz.

HaptGlove’u geliştiren ekip, bu projenin yeni olmadığını ve 2019'dan beri projeyi geliştirmek için çalıştıklarını belirtiyor. Projenin ilk prototiplerinin çok başarısız olduğunu ve testlerde küre şeklindeki modellerde bile köşelerin olduğunu belirten ekip, zamanla bu eldivenleri olabilecek en iyi hale getirmek için aralıksız çalıştıklarını belirtiyor.

Ürünün patent haklarını satın alan araştırmacılar, HaptGlove’un yakın zamanda satışa sunulabileceğini ve bir çift eldivenin fiyatının 3.700 dolarla (vergiler hariç 69.535 TL) 15.000 dolar (vergiler hariç 281.902 TL) arasında değişebileceğini belirtiyor.