Meteor Yağmurları, Ay'da Su Buharı Meydana Getiriyor

NASA'nın Ay Atmosferi ve Toz Ortamı Keşif Uydusu (LADEE), meteor yağmurlarının Ay atmosferinde su buharı oluşturduğunu ortaya koydu. Keşif, bilim insanlarına Ay'da (bir zamanlar) bulunan suyun tarihinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacakken bu durum gelecekte derin uzay keşif görevlerinde ciddi avantaj sağlayabilir.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan bilim insanları, yaptıkları çalışmada Ay'da esir miktarda olduğu bilinen H2O (su) ve OH (hidroksil) bileşiklerinin ne gibi etkileri olduğunu bulmaya çalıştılar.

NASA'nın Kaliforniya'da bulunan Araştırma Merkezi'ndeki bilim insanlarından biri olan Richard Elphic, "Ay atmosferinde çok miktarda H2O ve OH bileşikleri bulunmuyor. Fakat Ay, bir meteor akışına girdiğinde bu bileşikleri rahat bir şekilde tespit edebileceğimiz su buharına dönüşüyor. Ardından da bu H2O ve OH kayboluyor." diyor.

Ekim 2013 ile Nisan 2014 arasında yaklaşık 7 ay kadar gaz ölçümleri yapan NASA'nın Ay Atmosferi ve Toz Ortamı Keşif Uydusu (LADEE), Ay'ın atmosferindeki yapıyı inceledi. 9 Ocak, 2 Nisan, 5 Nisan ve 9 Nisan tarihlerinde gerçekleşen meteor yağmurlarının ardından elde edilen veriler, uydunun daha önce kaydettiği verilerle beraber incelenince Ay'ın atmosferinde su buharı oluştuğu gözlemlenmiş oldu.

Araştırmacılar, meteorun çarpmasıyla beraber su buharının da ortaya çıkabilmesi için meteorun Ay yüzeyinin en az 8 cm altına girmesi, ardından da kendinde su bulunduran katmana etki etmesi gerektiğini ifade etti. Bu varsayımlara ve yaptıkları diğer ölçümlere dayanan araştırmacılar, yüzey katmanında binde 2 ile binde 5 arasında su bulunması gerektiğini belirtiyor.

Tüm suyun meteorlardan gelmesi ihtimalini eleyen araştırmacılar, bunun sebebini ortaya çıkan su kütlesinin Ay'a çarpan meteor kütlesinden daha fazla olması olarak temellendiriyorlar. Araştırmanın başyazarı Mehdi Benna, "Oradaki su muhtemelen antik zamanlardan kalma. Ay'ın ilk oluştuğu zamanlara kadar bile gidebiliriz." diyor.

Yoğunluğu Ay'daki gibi olan bir ton toprak parçasından ancak yarım litre su çıkabileceğini söyleyen araştırmacılar, bunun yeryüzündeki en çorak bölgeden bile daha kurak olduğunu kaydediyor. "Nature Geosciences" dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.