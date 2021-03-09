MGM Studios, ikonik hale gelen aslanlı logosunda üzerinde değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikle logoyu daha modern bir hale getiren şirket, bu logoyla uyumlu bir de monogram paylaştı. Logoyu özel kılan esas şeyse, MGM'nin bu logoyu hazırlarken gerçek bir aslan kullanmamış olmasıydı.

Sinema sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan MGM Studios (tam ismi Metro-Goldwyn-Mayer), 2012 yılından beri kullandığı "aslan"lı logosunda değişiklik yaptı. Yapılan bu değişiklikle ikonik aslanımız ufak bir değişim geçirirken, logodaki ibarelerin yazı türlerinde de güncellemeler yapıldı. Logo artık daha modern bir görünüme sahip.

Aslına bakacak olursak MGM Studios'un logosundaki yenilikleri görmek için fazlasıyla dikkatli bir şekilde bakmak gerekiyor. Zira şirket, önceki logoda yer alan metalik bölümleri daha canlı bir hale getirip, biraz daha detaylandırdı. Ayrıca "Leo" olarak isimlendirilen aslan da yeni logoda CGI, yani "bilgisayar üretimli imgeleme" teknolojisi ile hareket ettirildi. Bu durum, hayvan hakları savunucularını sevindirecek bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü MGM Studios, bu kez canlı bir aslandan faydalanmamış oldu.

MGM Studios'un yeni logosu işte böyle görünüyor

MGM'nin önceki logosu ise şöyle görünüyordu

MGM Studios'un yaptığı tek yenilik, logonun yenilenmesi değildi. Şirket, Metro-Goldwyn-Mayer kelimelerinin baş harflerini kullanarak yeni bir monogram da oluşturdu. Bu monogram, "Sanat sanat içindir." ibaresinin Latince karşılığı olan ve logoda da gördüğümüz "Ars gratia artis" kelimelerini de bünyesinde barındırıyor. Oluşturulan monogram ise şöyle görünüyor;

Şirket, yaptığı tüm bu değişiklikleri kamuoyu ile paylaşmak için, logolarının değişimini gösteren bir video hazırladı. Sizlerle hemen aşağıda paylaştığımız videoda, MGM Studios logolarının yıllar içerisinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz.