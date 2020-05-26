Michael Moore ve Jeff Gibbs'in, yeşil enerji kaynaklarının sürdürülemez olduğunu iddia eden son belgesel filmi Planet of the Humans, ücretsiz izlenebildiği YouTube'tan kaldırıldı.

Belgesel filminde yer alan 4 saniyelik görüntü üzerinde telif hakkı iddia edilmesi nedeniyle Planet of the Humans, YouTube'dan kaldırıldı. Belgesel, kaldırılmadan önce YouTube'da 8 milyondan fazla kez görüntülenmişti.

Yapımcılığını Moore'un üstlendiği, Gibbs'inse yazıp yönettiği ve yapımcısı olduğu Planet of the Humans, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yeşil enerji kaynaklarının nihayetinde sürdürülemez olduğu yönünde tartışmalı bir iddia ortaya koymuştu.

Belgesel filmi YouTube'dan kaldırıltıktan sonra Gibbs, Deadline'a bir açıklamada bulundu. Yapmış olduğu açıklamada Gibbs, “Filmimizi kaldırma ve halkın onu görmesini engelleme girişimi Planet of the Humans'ın siyasi eleştirmenlerince gerçekleştirilen küstah bir sansür girişimidir" dedi.

Gibbs, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Çevre hareketinin yer yer Wall Street'le ve sözde 'yeşil kapitalistlerle' nasıl işbirliği yaptığı hakkında ciddi bir tartışma başlatan bir filmi kaldırmak telif hakları yasasını suistimal etmektir.

Filmimde telif hakkı ihlali kesinlikle bulunmuyor. Bu sadece filmin muhaliflerinin, ifade özgürlüğü hakkını alaşağı etme yönünde bir başka girişimi.

Bu sorunu çözmek için YouTube'la birlikte çalışıyoruz ve filmi mümkün olan en kısa sürede tekrar yükleyeceğiz."