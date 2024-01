Mickey ve Minnie Mouse karakterlerinin 1928 yılındaki ilk kısa filmi Steamboat Willie, yasal lisans süresinin dolmasıyla kamu malı hâline geldi.

Medya devi Disney'in bugünlere gelmesinde önemli bir katkı sahibi olan Mickey ve Minnie Mouse ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İlk kez 1928 tarihinde yayımlanan "Steamboat Willie" isimli kısa film, bugün itibarıyla kamu malı hâline geldi. Peki nasıl böyle bir şey yaşandı?

Steamboat Willie, yayımlandığı dönemlerde Disney tarafından lisanslanmıştı. ABD'deki ilgili yasaya göre bir firma, bir lisans hakkını en fazla 95 yıl boyunca elinde tutabilirdi. İşte 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla bu süre doldu. Eskiden lisanslı olan Mickey ve Minnie Mouse, an itibarıyla kamu malı olmuş oldu.

Mickey ve Minnie'nin en eski versiyonlarını herkes, dilediği gibi kullanabilir

Bir eserin kamu malı hâline gelmesi, dileyen herkesin bu eser üzerinde istediği gibi düzenleme yapabileceği anlamına geliyor. Bu işlemler için herhangi bir telif hakkı ödemesi yapılmayacak. Ancak daha yeni Mickey ve Minnie Mouse yapımlarının telif haklarının hâlâ Disney'de olduğunu belirtmekte fayda var. Yani telif hakkı, daha modern Mickey ve Minnie Mouse için hâlâ geçerli.

Bu arada; üzerinde durmamız gereken bir husus var. Söz konusu yasa, sadece Steamboat Willie için geçerli değil. Hâl böyle olunca Charlie Chaplin'in The Circus isimli eseri, A.A. Milne'in The House at Pooh Corner isimli kitabı ve D.H. Lawrence isimli şairin Lady Chatterley's Lover isimli eseri de kamu malı hâline geldi. Önümüzdeki yıllarda, bunlar gibi ikonikleşmiş daha fazla eserin kamu malı hâline geldiğini aktarabiliriz.