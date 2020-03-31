Microsoft'un yeni hizmeti Microsoft 365'in detayları belli oldu. Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre yeni abonelik hizmeti, Office 365'le temelde aynı ancak çok daha gelişmiş özelliklere sahip olacak. Microsoft 365, 21 Nisan itibarıyla kullanılabilir olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, uzunca bir süredir "Office 365" isimli hizmeti ile gündemde. Çünkü tüketicilerin, kendilerine uygun planlardan bir tanesini seçip yıllık olarak belirli bir ödeme yaparak sahip oldukları Office 365 hizmeti, artık farklı bir isme ve özelliklere sahip. Bundan sonra tüketiciler, Office 365 hizmetine "Microsoft 365" olarak isimlendirilen yeni bir hizmet üzerinden erişecekler.

Aslına bakacak olursak Microsoft 365, temelinde Office 365 ile benzer özelliklere sahip ancak Microsoft, yeni abonelik servisinde Office uygulamalarını lisanslı olarak kullanmaktan fazlasını vadediyor. Peki teknoloji devi, Microsoft Office ile neler sunacak ve neden böyle bir isim değişikliğine gitti? Dilerseniz şimdi bu sorunun cevabına yakından bakalım.

Office 365, kullanıcılar için Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft OneNote, Outlook ve OneDrive gibi hizmetleri içeriyordu. Microsoft 365 de aynı hizmetleri içeriyor ancak daha gelişmiş özelliklerle. Örneğin Microsoft PowerPoint, Microsoft 365 için daha fazla geliştirilmiş ve bu uygulamayı kullanarak daha profesyonel sunumlar oluşturabiliyorsunuz.

Microsoft 365, tıpkı Office 365 gibi kullanıcılara OneDrive için 1 TB depolama alanı sunuyor. Ayrıca Microsoft Word ve Outlook, gelişmiş bir yapay zeka desteğine de sahip. "Microsoft Editor" olarak isimlendirilen bu yapay zeka, söz konusu uygulamalarda çok daha iyi bir dil bilgisi desteği sunuyor.

Kullanıcılar, Office 365'te farklı cihazları üzerinden çalışmalarını sürdürebiliyorlardı. Microsoft 365 de bu özelliğe sahip. Kullanıcılar; Windows, macOS, iOS ve Android platformlarına yükleyecekleri uygulamalar ile nerede olurlarsa olsunlar çalışmalarına devam edebilecekler. Microsoft 365 hizmeti, 21 Nisan itibarıyla erişebilir olacak.

Microsoft 365 fiyatı

Microsoft, yeni abonelik hizmetindeki fiyatlandırma politikasını değiştirmedi. Office 365 için ödenen tutarlar, Microsoft 365 için de aynı şekilde ödenmeye devam edecek. Buna göre tüketiciler, evleri için yıllık 409,99 TL'den, işleri içinse aylık 28 TL'den başlayan fiyatlarla Microsoft 365 hizmetine sahip olabilecekler.