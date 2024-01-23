League of Legends, Valorant gibi oyunlarla tanınan Riot Games, yeni dönemde 500 kadar çalışanının işine son vereceğini açıkladı.

2019 yılında Riot Games, League of Legends evreninin genişletme kararı almıştı. Bu kararın sonucu olarak hem aynı dünyada geçen başka oyunlar hem de başka yapımlar geliştirilmesi için adımlar atılmıştı. Riot Games şimdi bu yoldan dönmeye karar vermiş gibi gözüküyor, yeni işten çıkarmalar da bu durumun habercisi.

Çalışanların %11'i işten çıkarılacak

Şirketin CEO'su Dylan Jadeja'nın çalışanlara gönderdiği notta, yaptıkları bazı yatırımlardan bekledikleri geri dönüşü alamadıklarını ifade etti. Jadeja ayrıca bu durumdan rolü etkilenen ya da etkilenebilecek olan kişilerle de 48 saat içinde görüşmelerin başlayacağını söyledi. İşten çıkarılacak olan kişilere, en az 6 aylık maaşları kadar olmak üzere ödeme yapılacak. Daha uzun süre çalışmış olan kişilere daha fazla tazminat ödenecek.

Riot Games şu anda e-spor müsabakalarına ev sahipliği yapabileceği yapımlara odaklanmış durumda. League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics ve Wild Rift şu anda şirketin öne çıkardığını yapımlar arasında yer alıyor. Ayrıca Project L adlı 2 boyutlu dövüş oyunu projesi de oldukça iyi gidiyor. Kasım ayında da Arcane dizisinin ikinci sezonu ekranlarda olacak.

Riot Games küçülmeye gidiyor

Gerçekleştirilecek işten çıkarmalarla birlikte Legends of Runeterra oyununda PvE moduna odaklanacak. Şirketin istediği seviyeye gelemeyen yapımın desteği azaltılacak. Bununla birlikte, firmanın daha küçük yapımcılarla League of Legends evrenini büyütmeye çalıştığı Riot Forge yayıncı markası da sonlandırılacak.

Şimdiye kadar Riot Forge çatısı altında çıkmış olan altı oyun bulunuyor ve bunların arasında Netflix'e özel Hextech Mayhem de yer alıyor. Riot Forge, Bandle Tale: A League of Legends Story adlı yapımın yayımlanmasından hemen sonra kepenk kapatacak.

Her ne kadar Jadeja bu durumun yatırımcılarla ilgili olmadığını ve amaçlarının oyuncuların zaman harcadığına değecek yapımlara odaklanmak olduğunu söylese de oyun sektörünün pandemiden sonraki düzeltme sürecinin devam ettiği görülüyor. Geçtiğimiz yıl sektörde 4500 kişi işinden olurken bu yıl da daha ilk 23 günde 3800 kişi işsiz kaldı.