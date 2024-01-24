Microsoft'un piyasa değeri, hisselerde bugün yaşanan artışla 3 trilyon doları aştı. Bunu daha önce sadece Apple yapabilmişti.

Son zamanlarda Microsoft ve Apple arasında dünyanın en değerli şirketi olmak için bir yarış vardı. Hatta Micrsoft, geçtiğimiz haftalarda 2021’den beri ilk defa Apple’ı geçerek zirveye yerleşmişti. Ancak bu durum çok uzun sürmedi ve tekrar ikinci sıraya geriledi.

Microsoft, hâlen ikinci sırada yer alsa da bugün önemli bir eşiği geride bıraktı. Şirketin piyasa değeri, 3 trilyon doları geçti.

Microsoft, tarihte 3 trilyon doları geçen ikinci şirket oldu

Microsoft, 48 yıllık ömründe ilk kez bunu yaptı. Ayrıca tarihte Apple’dan sonra 3 trilyon dolar piyasa değerini geçen ikinci şirket de olmayı başardı. Microsoft hissesi, bu haberin yazıldığı sıralarda 404,88 dolardan işlem görüyor. Bugün %1,50’lik artış yaşanarak bu seviyeye çıkıldığını belirtelim.

Apple ise hâlen ilk sırada. Apple’ın şu anki piyasa değeri 3.022 trilyon dolar. Microsoft ise 3.010 trilyon dolar ile ikinci sırada yer alıyor. Üçte ise 2.046 trilyon dolar ile Suudi Arabistanlı petrol şirketi Saudi Aramco yer alıyor.

Apple, ilk kez 2021 yılında 3 trilyon dolar sınırını geçmeyi başarmıştı. O zamandan beri de zaman zaman bu seviyelere çıkıyordu. Ancak son zamanlarda Microsoft ile çok yakın bir rekabet içerisindeydi.

Yapay zekâ hamleleri Microsoft’u uçurdu

Microsoft’un bu başarısı, son zamanlarda yapılan yapay zekâ hamleleriyle geldi. Şirket, OpenAI’ın en büyük yatırımcısı olmaktan Copilot (eski adıyla Bing Chat) yapay zekâ modeline kadar birçok önemli adım attı ve yatırımcıların dikkatini çekti. Bu yenilikler son aylarda da devam etti. Tabii ki son on yılda CEO Satya Nadella önderliğinde yapay zekâ dışında yapılan hamleler de etkili oldu. Github, LinkedIn, Activision Blizzard, Mojang gibi şirketlerin satın alınması örnek olarak verilebilir.

Ocak 2019’da Microsoft’un hisse senedi fiyatı 107 dolardı. Şu anda ise 404 dolar. Bu da 4 yılda %277 civarında artış yaşandığı anlamına geliyor.