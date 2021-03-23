İsmi açıklanmayan kaynaklarca aktarılan bilgilere göre popüler oyun iletişim uygulaması Discord, satın alma konusunda ilgisi olup olmadığını öğrenmek için Microsoft ile görüşme gerçekleştirdi. Microsoft ise Discord'u satın almak için 10 milyar doları gözden çıkardı.

Yakın zaman önce Bethesda, Arkane, id Software gibi pek çok başarılı oyun stüdyosunun çatı şirketi olan ZeniMax Media’yı 7,5 milyar dolar karşılığında satın alan Microsoft, oyun dünyasındaki konumunu güçlendirecek adımlar atmaya devam ediyor. Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre Microsoft, dünyanın en popüler oyun iletişim uygulaması olan Discord’u satın almak için görüşmelere başlamış durumda.

Konu Microsoft olduğunda olsa bir “satın alım” işlemine kesin gözüyle bakılsa da söz konusu görüşmeleri basına sızdıran kaynaklara göre Discord, olası bir satış için Microsoft’un yanı sıra Amazon ve Epic Games ile de görüşmeler gerçekleştiriyor. Ayrıca kaynaklara göre Discord yöneticileri, en azından şu an için şirketi halka açma seçeneğine, başka bir şirkete satmaktan daha sıcak bakıyor.

Microsoft, Discord’u satın alarak Xbox ile PC arasında çapraz platform iletişimi sunabilir

Bloomberg’e göre Discord ve Microsoft, anlaşmaya pek de yakın değiller. Yine de Microsoft, son yatırımcı turunda topladığı 100 milyon dolar ile toplamda 7 milyar dolar değerlemeye ulaşan ve aylık 140 milyon aktif kullanıcısı bulunan Discord için 10 milyar dolar gibi astronomik bir bedeli gözden çıkarmış durumda.

Paylaşılan bilgilere göre olası bir satış ihtimaline karşı ilginin ne olduğunu öğrenmek isteyen Discord, görüşme için Microsoft’un kapısını çalan taraf oldu. Ayrıca Xbox patronu Phil Spencer da bu ticari sohbetin bir parçasıydı. Satın alımın gerçekleşmesi halinde Discord, Xbox platformunun varsayılan iletişim aracı haline gelebilir.

Ne Discord ne de Microsoft, görüşmeler ile ilgili yorum yapmadı

Oyun oynamayı herkes için kolay ve erişilebilir kılmayı amaçlayan Microsoft, Xbox Game Pass ile bunu bir nebze olsun başarıyor. Discord’u Xbox ve PC platformunun varsayılan iletişim aracı haline getirmek, oyuncuların platformlar arası iletişim kurabilmesini sağlayacağından Microsoft’un oyun sektöründeki amacına olumlu bir katkı sağlayabilir.

Her ne olursa olsun yukarıda da belirttiğimiz gibi şu an için Discord ile Microsoft arasında herhangi bir anlaşma sağlanmış değil. Discord, halka açılarak bağımsız bir şirket olarak yoluna devam edebileceği gibi Microsoft gibi bir yazılım devinin çatısı altında da hizmetlerini geliştirmeyi tercih edebilir. Şu ana kadar ne Microsoft ne de Discord yetkilileri konuyla ilgili olarak yorum taleplerine olumlu yanıt vermiş değil.