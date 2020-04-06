Microsoft Edge, En Çok Kullanılan 2. İnternet Tarayıcı Oldu

Yıllar yılı pazardaki yerini koruyan yazılım şirketi Microsoft'un yeni tarayıcısı Chromium tabanlı Edge aldı başını götürüyor. Piyasaya sürülmesinin ardından 3 ay kadar geçmişken Edge, masaüstünde en çok kullanılan 2. internet tarayıcı unvanına sahip oldu.

Uçsuz bucaksız internet aleminde ufak gezintilere çıkmamızı sağlayan internet tarayıcıları olmazsa olmazlarımızdan. Her birisi farklı özellikleri bizlere sunan internet tarayıcıları arasında ise en çok kullanılanın Google Chrome internet tarayıcısı olduğu yadsınamaz bir gerçek.

Chrome dışındaki internet tarayıcıları arasındaki sıralama ise sürekli değişiyor. Genellikle Windows işletim sistemli bir cihaz satın alındığında Google Chrome'u indirip kurulumunu gerçekleştirmek için kullanılan Microsoft Edge internet tarayıcısı, oldukça ilginç bir haberle gündeme geldi.

Microsoft Edge, masaüstünde en çok kullanılan 2. tarayıcı oldu.

Microsoft'un yeni Chromium tabanlı Edge internet tarayıcısına yaptığı yatırımlar, karşılığını vermeye başladı. Pazar istatistikleri konusunda uzman şirket NetMarketShare tarafından yapılan masaüstü alanında çalışmaya göre Microsoft Edge tarayıcının Mart 2020 içerisinde pazardaki kullanım oranı %7,6'yı gördü.

Aynı dönemde Mozilla Firefox'un pazardaki kullanım oranı %7,2 olurken Google Chrome ise %68,5'lik kullanım oranı ile liderliği götürdü. Microsoft Edge tarayıcı Google Chrome'un hâlâ bir hayli arkasında olsa dahi sadece 3 aylık bir sürede 2. sıraya yerleşmesi, Microsoft'un doğru yolda olduğuna işaret ediyor.

Microsoft Edge'in ilk versiyonuna göre çok daha hızlı, stabil ve eklenti desteğine sahip olan yeni Chromium tabanlı Edge tarayıcıya olan ilgi artıyor. Gerçek anlamda günlük hayatta kullanılabilecek bir internet tarayıcısı olmaya aday olan Microsoft Edge'in önümüzdeki günlerde pazardaki yerini çok daha hızlı bir şekilde büyütmesi bekleniyor.

Yeni Microsoft Edge'i hâlâ indirmediyseniz buradan siz de Chromium tabanlı Edge internet tarayıcısını deneyimleyebilirsiniz.