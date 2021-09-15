Microsoft, Microsoft hesaplarının artık parolasız kullanılabileceğini açıkladı. Kullanıcılar, Windows Authenticator uygulamasıyla hesaplarına giriş yaparken hesaplarının parola gerektirme özelliğini tamamen devre dışı bırakabilecek.

Bilindiği üzere birçok platform ve uygulama, SMS veya uygulama içi onaylamalarla kullanıcı girişlerine izin vermekte. Bu yöntemi Windows Authenticator uygulamasıyla uzun süredir kullanmakta olan Microsoft, artık kullanıcı hesaplarının tamamen parolasız olmasına imkan tanıyor.

Microsoft'ta güvenlik, uyumluluk ve kimlik sorumlusu olarak görev yapan kurumsal başkan yardımcısı Vasu Jakkal, özellik hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Siber güvenlik alanında saldırı yüzeyleri önemli ölçüde arttı; bu da güvenlik girişimlerimizi hızlandırmada önemli bir rol oynadı. Parola kullanımını bırakmayı Microsoft olarak kurum içinde denemeye başlamıştık ve şu anda neredeyse kimse parola kullanmıyor."

Parola kullanımı tamamen devre dışı bırakılabiliyor:

Microsoft hesabının parolasını kaldırmak da bir hayli kolay. Microsoft Authenticator mobil uygulamasını indirdikten ve kişisel Microsoft hesabınıza bağladıktan sonra account.microsoft.com adresinde gelişmiş güvenlik seçenekleri seçiliyor, ardından ek güvenlik bölümünde parolasız hesaplar etkinleştiriliyor.

Parolasız kimlik doğrulamanın getirileri oldukça açık. Çoğu insan kendi parolasını kendi yaratmakta ve güvenli ve hatırlanabilir bir parola yaratmak pek kolay bir şey değil. Bu durumda insanlar genelde parolalarını tekrar tekrar kullanıyor ve bu da güvenlik zaafiyetlerine neden oluyor; zira bir hacker parolalardan birine eriştiğinde kurbanın diğer birçok hesabına da erişebiliyor.