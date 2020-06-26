Microsoft, mart ayında koronavirüs salgını nedeniyle kapattığı perakende satış mağazalarını kalıcı olarak kapattığını ilan etti. Microsoft, satışlarını tamamen dijitalleştireceğini belirtirken bazı kentlerdeki mağazalarınınsa 'deneyim merkezlerine' dönüştürüleceğini açıkladı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 490.055 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını, ekonomideki alışkanlıkları da değiştirmeye devam ediyor. Dijitalleşme ve çevrimiçi alışveriş, pandemi sürecinde yaygınlaşırken teknoloji devleri de kendilerini 'yeni normale' uyarlamaya çalışıyor. Bunun son örneği, Microsoft'un yaptığı açıklama oldu.

Microsoft, bugün yaptığı açıklamayla tamamen dijitalleşeceğini ve fiziksel satışlardan uzaklaşacağını duyurdu. Bu nedenle mart ayında koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan Microsoft perakende satış mağazalarının süresiz olarak kapatılacağı söyleniyor. Microsoft; Londra, New York, Sydney ve Redmond gibi kentlerdeki mağazalarını, tüm müşterilerine hizmet verecek şekilde 'Microsoft Experience Centers' (Microsoft Deneyim Merkezleri) olarak adlandıracak ve geri kalan mağazalar tamamen kapatılacak. Geçiş sırasında işten çıkarmalar olup olmayacağı bilinmiyor ancak perakende satış ekibinin diğer tesislere gönderilmesi ya da müşteri hizmetleri sağlamak için uzaktan çalışmaya yönlendirilmesi mümkün.

Microsoft, çevrimiçi mağazalarında aylık 1,2 milyar kişiye ulaştı:

Microsoft, şu anda çevrimiçi mağazalarında aylık olarak 1,2 milyarın üzerinde kişiye ulaştığını ve bu nedenle dijital satışlara yatırım yapmaya devam edeceğini açıkladı. Microsoft, mart ayında tüm mağazalarını kapattığından beri zaten bunu yapıyor. Mart ayındaki kapatmadan bugüne kadar Microsoft, mağazaların yeniden açılıp açılmayacağına ya da açılacaksa bunun zamanına ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Microsoft'tan yapılan açıklamada, satışların çevrimiçi olarak büyüdüğü ve şirketin ekibinin fiziksel konumların ötesinde müşterilere hizmet konusunda başarı sağladığı belirtildi. Şirket, Microsoft Mağazası müşterilerine teşekkür ederken müşterilere çevrimiçi şekilde hizmet götürmeye devam etmeyi istediklerini kaydetti.

Microsoft'un fiziksel mağazaları 10 yılı aşkın süredir hizmet verirken ABD'deki ilk mağaza Windows 7'nin yayınlandığı 2009 yılında açılmıştı. Şu anda dünya çapında 100'ün üzerinde Microsoft mağazası bulunuyor.