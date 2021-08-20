Teknoloji devi Microsoft, içerisinde Outlook, Office ve Teams gibi uygulamaların yer aldığı Microsoft 365'a 6 ay içerisinde zam yapılacağını açıkladı. Son yıllarda 365 uygulamaları üzerinden milyarlarca dolar gelir elde eden şirket, yeni zam oranını %20 olarak belirledi.

Microsoft 365'in içinde yer alan Office, Teams ve Outlook gibi popüler uygulamalar, öğrenciler ve iş dünyası tarafından en sık kullanılan uygulamaların arasında yer alıyor. ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, artık her bilgisayarın vazgeçilmez bir parçası haline gelen bu temel uygulamalara zam yapacaklarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre yakın bir zamanda, Microsoft 365 uygulamalarına %20 oranında bir zam gelecek. 6 ay içerisinde yürürlüğe girecek bu zamlar, açıkçası Microsoft tarihinde bir nevi bir ilk olarak görülüyor. Zira şirket, geçtiğimiz son 10 yıl içerisinde Microsoft 365 uygulamalarına herhangi bir zam yapmamıştı.

Microsoft, geçtiğimiz sene 365 uygulamalarından yaklaşık 18 milyar dolar gelir eldi etti

Teknoloji devinin en önem verdiği hizmetleri arasında Microsoft 365 uygulamaları yer alıyor. Hatta hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde, şirketin Office programlarında dijital korsancılığı önlemek adına Ethereum altyapılı blok zincir teknolojisi kullanacağını sizlerle paylaşmıştık.

365 uygulamalarından büyük gelirler elde eden şirket, 10 yılın ardından ilk defa zam yapacağını açıkladı. 6 ay içerisinde yürülüğe girecek yeni zammın Türkiye fiyatlarına doğrudan yansıyp yansımayacağı bilinmiyor, ancak böyle olduğu takdirde yeni fiyatlar aşağıda belirttiğimiz gibi olacak.

Yeni zam uygulandığı takdirde Microsoft 365 paketlerinin yeni ücretleri;