Apple M1 İşlemciye Sahip Yeni Bilgisayarlar Neler Sunuyor?

Apple’ın bir süredir konuşulan Intel ile ayrılığı sonunda gerçekleşti. Yeni Macbook ve Mac Mini bilgisayarlarında Apple, kendi işlemcisi Silicon M1'i kullandı. Bilgisayar dünyasında bir devrim olarak nitelendirilen Apple M1 işlemciler ne gibi yenilikler sunacak? Sizin için derledik.

Apple’ın Mac modellerinde kullandığı teknoloji, yazılım ve donanımlar; uzun yıllardan bu yana pek bir değişim göstermemişti. 2020 yılının Haziran ayında ise Apple, Intel işlemcileri kullanmayı bırakacaklarını ve yeni Apple Mac modellerinin Apple Silicon M1 işlemciler ile çıkacağını açıklamıştı.

Yeni düzenlenen Apple konferansında ise M1 işlemciler nihayet tanıtıldı. Tamamen Apple bünyesinde üretilen bu işlemciler, Apple Mac modellerine daha önce sahip olmadıkları hız ve bazı özellikler kazandıracak. Apple Silicon M1 işlemciler ile yeni Apple Mac modelleri ne gibi iyileştirmelere sahip olacak? Yakından bakıyoruz.

Başlamadan önce: Silicon M1 işlemci nedir, nereden çıktı?

Yeni Apple Silicon M1, ARM tabanlı 5 nm mimari ile üretilen ve 16 milyar transistör içeren bir işlemci. 8 çekirdeğeği var ve Apple'a göre "dünyanın en hızlı bilgisayar işlemcisi çekirdeklerine" sahip. Aslında M1 işlemci, Apple’ın ilk geliştirdiği işlemci değil, çünkü ilk iPad modellerinden bugüne firma, kendi işlemcilerini zaten geliştiriyordu. Ancak bu işlemciler tabletlerde ve telefonlarda kullanılıyor, Mac'ler için Intel veya sınırlı sayıda bilgisayar için AMD ile anlaşma yapılıyordu. Ancak artık Apple, topkı iPad ve iPhone'larda oluğu gibi Mac'lerde de kendi ürettiği işlemcileri kullanacak.

Silicon M1 işlemcili yeni Apple Mac modeller ile gelecek yenilikler:

Oyun performansı artacak.

MacBook Air modellerinin ekran çözünürlüğü iyileşecek.

Uygulamalar daha hızlı çalışacak.

Yeni modeller daha iyi pil ömrü sunacak.

Thunderbolt 3, yerini USB 4’e bırakıyor.

Yeni MacBook Air modelleri fansız tasarım ile geliyor.

Oyun performansı artacak:

Apple Mac modellerinin ve genel olarak macOS sisteminin en kötü olduğu konulardan biri de oyun. Fakat yeni M1 işlemciler ile beraber bu durum biraz da olsa iyileşecek gibi duruyor. Yapılan testlere göre Shadow of the Tomb Raider oyunu, oyun bilgisayarı tanımının yanından bile geçemeyecek Mac Mini modelinde M1 işlemci sayesinde %400’lük bir performans artışı gösteriyor.

Yine Shadow of the Tomb Raider, MacBook Air ve Pro modellerinde de 3 kat daha hızlı çalışıyor. Artık Mac modellerinin oyun alanına girmesiyle beraber geliştiriciler için yeni fırsat kapıları da açılabilir. Eğer gerçekten yeni Apple Mac modelleri M1 işlemci ile söylenen performans artışlarını yakarlarsa, birçok geliştirici oyunları için macOS sistemini de hesaba katmaya başlayacaktır.

Macbook Air modellerinin ekran çözünürlüğü iyileşecek:

MacBook Pro modelleriyle karşılaştırıldığında, MacBook Air modellerinin ekranı gerçekten de Pro’nun yanında kötü kalıyor. 2018 Air modellerinden bu yana ekran iyileştirilmeleri yapılsa da yine de kontrastı kötü ayarlanmış ve renkleri düzgün olmayan MacBook Air ekranları, kendisini Pro modellerinin yanında hemen belli ediyor.

Yeni M1 işlemciler ile birlikte tabii ki MacBook Air’in kötü ekranı tek seferde değişmeyecek. Fakat M1 işlemci ile MacBook Air modellerinin renk aralığı ABD sinema endüstrisinde sıkça kullanılan P3 Wide Color Gamut RGB renk alanına geçecek. Bu sayede MAcBook Air modelleri, daha önce kullanılan sRGB panele göre %25 daha canlı ve doğru renklere sahip olacak.

Uygulamalar daha hızlı çalışacak:

Yine Apple’ın tanıtımda bahsettiğine göre M1 işlemcili yeni modeller, MacBook Air, Pro ve iMac modellerde Intel işlemcili versiyonlara göre 3 kata kadar daha fazla işlemci performansı ve 5 kata kadar daha fazla grafik performansı gösteriyor. Tabii burada önemli olan “kadar” ifadesi. Bu demek oluyor ki her uygulamada veya modelde bu farklar 3 ve 5 kat olmayacak. Fakat yine de gözle görülür uygulama hızı farklarını deneyimleyeceğiz gibi duruyor.

Eğer genel olarak eski uygulamaları kullanıyorsanız, yeni M1 işlemcili modeller için acele etmenize gerek yok çünkü birçok uygulamanın iyileştirilmiş versiyonun gelmesi epey bir zaman alacak gibi duruyor. Temel uygulamalarla yapılan bazı testlere göre M1 işlemcili Mac Mini modelleri Final Cut Pro’da 6,6 kat daha hızlı render alabiliyor ve MacBook Pro modelleri, Logic Pro X’in Amfi modelleyicilerinde performansı ikiye katlayabiliyor.

Yeni modeller daha iyi pil ömrü sunacak:

Yeni M1 işlemcili Apple Mac modelleri hakkında en çok konuşulan şeylerden biri de bu modellerin sunacağı daha iyi pil performansı oluyor. MacBook Air modelinin pil ömrünün internette WiFi ile yapılan gezinti testinin sonucunda yeni M1 işlemci ile 11 saatten 15 saate çıktığı gözlemleniyor.

MacBook Pro modeli ile aynı testte pil ömrünü M1 işlemci ile 10 saatten 17 saate çıkartıyor. Apple bu testleri M1 için güncellenen Safari tarayıcısıyla gerçekleştiriyor. MacBook Air modeli her ne kadar sadece 4 saatlik bir pil ömrü artışı sunsa da Pro modeller 7 saatlik artık ile gerçekten etkileyici bir performans ortaya koyuyor. Hatta yapılan bir diğer teste göre MacBook Pro, WiFi kapalı durumdayken sadece video izlendiğinde 20 saate kadar pil ömrü sunabiliyor.

Thunderbolt 3, yerini USB 4’e bırakıyor:

Thunderbolt bir süredir Apple tarafından kullanılan bir giriş. Fakat bu giriş pek yaygın olmaması sebebiyle, Apple’a pek istediğini verememiş durumda. Hâl böyle olunca Apple yeni M1 işlemcisi ile beraber USB 4’ün de gücünden ve uyumluluğundan yararlanmak istiyor. Bu nedenle hemen olmasa da zaman içerisinde Thunderbolt 3’ün tamamen rafa kaldırıldığını göreceğiz gibi duruyor. 17 Kasım tarihinde çıkacak olan modellerde yine şarj için 2 adet Thunderbolt/USB 4 girişi bulunacak.

Yeni MacBook Air modelleri fansız tasarım ile geliyor:

Yeni MacBook Air modellerinin en çok tartışılan özelliklerinden biri de fansız olarak gelmeleri. Fanlı hâliyle bile kendini soğutamayan bu modeller fansız nasıl performans gösterecek henüz bilinmiyor. Fakat Apple, yeni M1 işlemcilerin termal verimliliği ile fana ihtiyaç duyulmadığını iddia ediyor. Bu sayede yeni MacBook Air modelleri, en çok güç isteyen uygulamaları çalıştırırken bile tamamen sessiz olacak.

Peki M1 işlemci nasıl soğuyacak? Bu sorunun yanıtı ise M1 işlemciyi saracak yeni teknoloji alüminyum ısı dağıtıcısında gizli. Bu ısı dağıtıcısı M1 işlemcinin yarattığı ısıyı alarak bilgisayarın diğer bölgelerine dağıtacak. Bu sayede ısıyı bir yerde toplamak yerine bilgisayarın soğuk kalan bölgelerine taşıyacak. Bunun sonucunda fan olmasa da işlemci, tehlikeli derecelere ulaşmayacak.

Peki M1 işlemci ile Apple Mac modellerinde değişmeyen şeyler neler?

M1 işlemci yeni Apple Mac modellerine birçok iyileştirme ve yeni yenilik sağlıyor. Yine de değişmeyen bazı şeyler bulunuyor. Bunlardan ilki uzun yıllardır aynı olan tasarım. Yeni M1 işlemcili Mac modelleri ağırlıklarına kadar bir önceki modellerle aynı tasarım özelliklerine sahip olacaklar.

Yeni M1 işlemci ile değişmeyen bir diğer şey ise RAM miktarı oluyor. Yeni MacBook Air ve Pro modelleri temel olarak 8 GB ve en fazla 16 GB’a kadar arttırılabilir RAM’e sahip olarak satışa çıkacaklar. Ayırca Apple her ne kadar yeni M1 işlemcinin görüntü kalitesini arttıracağını iddia etse de MacBook Pro ve Air modellerinin kameraları yine 720p olarak listeleniyor.

Yeni Apple Mac modellerini güçlendirecek M1 işlemcinin getirdiği yeniliklere yakından baktığımız içeriğimizin sonuna geldik. Apple’ın yeni M1 işlemcisinin asıl sağladığı iyileştirmeleri ise 17 Kasımda yeni modeller çıktıktan sonra görebileceğiz gibi duruyor. Yeni M1 işlemcili Apple Mac modelleri çıkış yaptıktan sonra da gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız.