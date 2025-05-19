Microsoft Store’da Uygulama Yayımlamak Ücretsiz Oluyor

Microsoft, bireysel geliştiricilerin Microsoft Store’da uygulama yayımlaması için gereken kayıt ücretini kaldırdığını duyurdu. Haziran 2025 itibarıyla geliştiriciler, ücretsiz olarak hesap açarak uygulama yayımlayabilecek. Aynı zamanda uygulama içi satın almalarda kendi ödeme sistemini kullanan geliştiricilerden komisyon almaya devam edeceğini de belirtti.

Microsoft, Build 2025 etkinliğinde yaptığı duyuruyla birlikte artık bireysel geliştiricilerden Microsoft Store’a uygulama yüklemek için kayıt ücreti alınmayacağını açıkladı.

Haziran 2025 itibarıyla bireysel geliştiriciler, Microsoft Store’da hesap oluşturup uygulama yayınlamak için herhangi bir ücret ödemeyecek. Daha önce bu işlem için yaklaşık 19 dolarlık bir kayıt bedeli talep ediliyordu. Microsoft ise bu yeni aldığı kararla birlikte özellikle bağımsız geliştiricilerin platforma daha kolay erişebilmesini hedeflediğini açıkladı.

Microsoft’tan ücret politikalarına dikkat çeken hamle geldi

Uygulama mağazalarındaki ücret politikaları bir süredir teknoloji dünyasında tartışma konusu. Apple, App Store’da uygulama yayımlamak isteyen geliştiricilerden hâlâ yıllık 99 dolar talep ediyor. Google ise Play Store’a geliştirici kaydı için yalnızca bir kez alınan 25 dolarlık bir ücret uyguluyor. Yaşananlara istinaden Microsoft’un aldığı bu son karar da uygulama mağazalarındaki farklı ücret politikalarını yeniden gündeme taşıdı.

Microsoft, uygulama içi satın alma işlemlerinde kendi ödeme sistemini kullanan geliştiricilerden komisyon almaya devam edeceğini açıkladı. Oyunlar için %12, diğer uygulamalar için ise %15 oranında kesinti yapılacağını belirtti. Şirket, geliştiricilerin kendi ödeme altyapılarını kullanmaları durumunda (oyunlar hariç) elde ettikleri gelirin tamamını alabileceklerini de ekledi. Bu adımla birlikte Microsoft Store’un, bireysel geliştiriciler için daha erişilebilir bir platform hâline geldiğini vurguladı.