Elon Musk’ın xAI şirketi tarafından geliştirilen Grok 3 ve Grok 3 Mini modelleri, Microsoft’un Azure AI Foundry hizmetine eklendi. Grok 3 ve Grok 3 Mini modellerinin barındırılması ve faturalandırılması artık Microsoft tarafından yapılacak.

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok 3 ve Grok 3 mini, artık Microsoft’un Azure AI Foundry platformunda yer alacak. Yeni iş birliğiyle birlikte bu modeller Microsoft’un altyapısı üzerinden kurumsal müşterilere sunulacak ve doğrudan Azure hizmetleriyle entegre şekilde kullanılabilecek.

Microsoft, Build 2025 geliştirici etkinliğinde Grok modellerini Azure AI Foundry hizmetine eklediğini duyurdu. Grok 3 ve Grok 3 mini, artık Microsoft’un bulut tabanlı yapay zekâ platformu üzerinden erişilebilecek. Modellerin barındırılması ve faturalandırılması doğrudan Microsoft tarafından yapılacak.

Grok 3 ve mini modeli artık Azure’da

Microsoft tarafından yapılan açıklamada, Grok modellerinin Azure platformundaki diğer ürünlerle aynı hizmet düzeyinde sunulacağı belirtildi. Azure AI Foundry hizmeti, son dönemde OpenAI dışındaki yapay zekâ laboratuvarlarından gelen modellere de ev sahipliği yapmaya başlamıştı.

xAI’ın kısa süre önce Grok’un kodunda yapılan izinsiz bir değişiklik nedeniyle tartışmalı içerikler göstermesiyle gündeme gelmişti. Daha önce de benzer bir durum yaşanmış, şirket sorumluluğu eski bir çalışana yüklemişti. Tüm bu olayların ardından Microsoft’un xAI ile iş birliğine gitmesi dikkat çekti.

Sızdırılan bilgilere göre ise Microsoft'tan Satya Nadella, bir süredir Grok modellerine Azure üzerinden ev sahipliği yapılması için girişimde bulunuyordu. Nadella'nın hedefi, Microsoft’un popüler ve yükselişte olan yapay zekâ modellerine barındırma hizmeti sunan öncelikli platform olarak konumlanmasıydı. Böylelikle Grok, Azure AI Foundry hizmetine eklenen en yeni model oldu.

OpenAI ile uzun süredir stratejik ortaklığını sürdüren Microsoft’un sisteminde rakip modellere de yer veriyor olması ise sektördeki güç dengelerini şimdiden etkileyeceğe benziyor.