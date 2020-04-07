Microsoft’un çıkardığı son işletim sistemi olan Windows 10 için yeni bir Başlat menüsü tasarladığı hâlihazırda biliniyordu. Microsoft Design ekibi de bu değişimin sonucunda neler olacağını gösteren kısa bir video yayınladı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft’un Windows 10 işletim sisteminin Başlat menüsünde değişiklikler yapacağını ve menüyü yeniden tasarlayacağını sizlere daha önce aktarmıştık. Menüde bulunan canlı kutucukların, yeni tasarımda kendisine yer bulup bulmayacağı henüz kesin değilken yeni tasarımın gelecek olan güncellemelerden bir tanesiyle kullanıcılara sunulacağı kesin diyebiliriz.

Microsoft Design’ın resmi Twitter hesabından bir video paylaşıldı. Paylaşılan videoda Windows 10 Başlat menüsünde yaşanan değişimler gösterildi. Tabii burada biz kullanıcıları ilgilendiren asıl nokta, bu videoda yeni Başlat menüsünün nasıl olacağına dair bir fikir edinmemizin mümkün olması oldu.

Windows 10'un yeni Başlat menüsü:

"Windows tasarım ekibi tarafından geliştirildi. Bu video, Windows'taki kullanıcı deneyiminin gelişimini ve modernizasyonunu gösteriyor."

Yapılacak olan değişiklikle birlikte Windows 10’da şu an kullandığımız Başlat menüsünde bazı farklılıklar ortaya çıkacak. Yeni tasarımla birlikte en çok dikkat çekecek olan değişimse daha geniş uygulama listeleri olacak. Ayrıca orta boyutlu kutucuklar da artık kullanılmayacak.

Yeni tasarımla ilgili olarak gelen kullanıcı yorumlarının oldukça olumlu olduğu ifade ediliyor ancak kullanıcılar tarafında en çok eleştirilen şey metinlerin kaldırılması gibi duruyor. Tabii Microsoft’un, sistemdeki varsayılan araçların da tasarımla entegrasyonunu sağlaması gerekiyor.

Şu an için başlıkların kaldırılmasının kullanıcının seçimine bağlı olup olmadığı konusu netlik kazanmış durumda değil. Başlıkların kaldırılması, birbirine benzer ikonlar kullanan uygulamaların karıştırılmasına sebep olabilir. Peki Başlat menüsünün yeni tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğenen tarafta mı yoksa eleştiren tarafta mı yer alıyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.