Milli Baz İstasyonu Ulak'ın Operatörlere Teslimatları Başlad

Türkiye'nin yerli ve milli baz istasyonu projesi kapsamında ilk teslimat Turkcell'e gerçekleşti. 2019 yılının sonuna kadar Türkiye'de faaliyet gösteren diğer GSM operatörleri Vodafone Türkiye ve Türk Telekom'a da teslimatların başlaması bekleniyor.

Türkiye'nin 4. nesil kablosuz iletişim teknolojisi ağını güçlendirmek üzere ASELSAN ve birçok yerli üreticinin desteğiyle geliştirilen Ulak projesi, son hız devam ediyor. 2018'in Mart ayındaki testlerde oldukça başarılı sonuçlara imza atan milli baz istasyonunun GSM operatörlerine ilk parti teslimatı gerçekleşti.

Baz istasyonlarını teslim alan ilk GSM operatörü Turkcell'e yapılacak teslimatların, 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Ayrıca yapılan anlaşmalar dahilinde diğer GSM operatörleri Vodafone'a ve Türk Telekom'a yapılacak teslimatlar da 2019 sonuna kadar başlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Evrensel Mobil Kapsama Projesi kapsamında kurduğu şirket Ulak Haberleşme A.Ş. tarafından yürütülen süreçte bugüne kadar 834 adet baz istasyonu, 500 farklı noktada hizmete girdi. Proje kapsamında hedef, Türkiye'nin baz istasyonu ihtiyacının tamamını yerli imkanlarla karşılayabilmek.

ASELSAN'ın Turkcell ile yaptığı anlaşma gereği Turkcell'e yapılan ilk teslimattaki baz istasyonlarının, Karadeniz bölgesinde konumlandırılması ve çalışmaların 2019'un Nisan ayında başlaması bekleniyor.

Türkiye'nin artan nüfusunun getirdiği gelişmiş iletişim ağı ihtiyacına cevap vermek üzere geliştirilen projede, şu an operatörlere ait 26 adet baz istasyonu aktif olarak çalışıyor. Yerli imkanlarla yüksek hızda kesintisiz iletişim sağlama amacı taşıyan proje sayesinde önümüzdeki süreçte iletişim altyapımız yeniden şekillendirilerek güçlenecek.