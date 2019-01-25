ASELSAN'ın ana yükleniciliği ve Netaş ile Argela'nın katkılarıyla üretim ve kurulum sürecine başlayan ULAK'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kurulum işlemi gerçekleştirildi.
ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, mobil iletişim altyapısı konusunda ULAK kurulumlarının başlamasından duydukları heyecanı dile getirdi.
İşte Balcı'nın açıklamaları:
- Külliye'nin mobil iletişim altyapısının ULAK baz istasyonlarıyla karşılanmaya başlanması, Türkiye'nin üst yönetiminin dijital dönüşüm ve bu dönüşümü destekleyecek iletişim altyapılarında yerlileşme ve millileşme gayretlerine verdiği desteğin, bu konudaki yönlendirmesinin en somut örneğidir.
- Sorumluluğumuz bir kat daha arttı, gösterilen güvene layık olmak için en hızlı ve en iyisini üretecek şekilde çalışmalarımıza her zamankinden daha büyük bir motivasyonla devam edeceğiz.
- "Türkiye'nin 5G ve Ötesi İçin İletişim Gücü" sloganıyla çalışmalarına başladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilen Evrensel Hizmet Projesi kapsamında, 834 ULAK baz istasyonu teslimatını tamamladık.
- Geldiğimiz nokta çok kritik bir kırılım noktası. Çarkın dönmesi, zincirin tamamlanması, maliyetlerin düşürülmesi, yeni özelliklerin süratle kazandırılması, kapasitenin artırılması ve 5G'ye giden yolda makul bir oranda şebekenin yerlileştirilebilmesi için siparişlerin alınması şart.
- Türkiye'nin, ilk yerli ve milli baz istasyonunun kullanımı konusunda, gelecek yılları da kapsayacak şekilde somut siparişlerle destek bekliyoruz. Sipariş almadan, ürünleri yaygınlaştırmadan, ekonomik kazanıma dönüştürmeden geçirdiğimiz her bir günü, kayıp olarak görüyoruz.
- Telekom şebeke altyapılarında bugünden yeterli oranda yerli ürünlerle yer alınmazsa 5G'ye geçildiğinde, geliştirilen yerli ve milli altyapı sistemleri için entegre olabilecek uygun ortam bulmakta güçlük çekilebilir.
- Bu nedenle bir taraftan 4,5G'yi ürünleştirmeye, özelliklerini artırmaya gayret ederken 5G için de konsantre bir şekilde ürün odaklı olarak çalışmalarımızı tamamlamaya özen gösteriyoruz.