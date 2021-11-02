Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2022 Yılı Bütçesi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklandı. 2022 yılı için bütçe, bir önceki yıla göre yaklaşık %30 oranında artarak 274 milyar 384 milyon 474 bin TL olarak belirlendi.

2021 yılı bütçesi geçtiğimiz yıl yaklaşık 212 milyar TL olarak belirlenen Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi bugün açıklandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınan konuda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl eğitim bütçesinin 274 milyar 384 milyon 474 bin TL olarak belirlendiğini duyurdu. Böylelikle 2022 yılı bütçesi, 2021 yılı bütçesine göre 62 milyar 391 milyon 318 bin TL artırıldı.

2022 yılı için ayrılan 274 milyar TL’lik bütçenin nasıl planlandığı da açıklandı. Buna göre 1 milyon 248 bin öğrencinin faydalandığı taşımalı eğitim ve yemek yardım programı için 6,3 milyar TL, 422 bin engelli öğrenciye yönelik eğitim programları için 5,5 milyar TL, öğrencileri destekleme ve yetiştirme kursu için 1 milyar TL, ilköğretim ve ortaöğretimde burs, giyim ve kırtasiye yardımı ve harçlık ödemeleri için 2 milyar TL, pansiyonlarda barınan öğrenciler için 1,4 milyar TL, ücretsiz kitap dağıtımı için 1,2 milyar TL, özel okul desteği kapsamında 1 milyar 12 milyon TL, yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için 914 milyon TL kaynak ayrıldı.

Yüz yüze eğitime devam mesajı yeniden verildi:

Milli Eğitim Bakanı, okulların yüz yüze eğitime devam edeceğini yeniden hatırlatarak uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini alamayacağını söyledi ve nedenini şu şekilde açıkladı:

“Çünkü eğitim ortamları sadece öğrenmenin yapıldığı yerler değildir. Okullar, öğrenciler arasında akran eğitiminin gerçekleştiği, ortak projelerin geliştirildiği, kültür-sanat-spor aktivitelerinin düzenlendiği, psikososyal ve kişisel gelişimlerinin desteklendiği, kısaca öğrencilerin öğrenmenin ötesinde çok boyutlu gelişimlerinin sürekli desteklendiği mekanlardır. Özellikle sosyoekonomik yönden dezavantajlı öğrencilerimiz için bir eğitim merkezi olmanın çok ötesinde anlam taşımaktadır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz.”