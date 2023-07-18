Türkiye'nin siber alandaki güvenliği için Millî İstihbarat Teşkilatı bünyesinde Siber İstihbarat Başkanlığı kuruldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığına bağlı resmî istihbarat örgütü Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), siber dünyada varlığını hissettirecek kritik bir adıma imza attı. Teşkilat bünyesinde “Siber İstihbarat Başkanlığı” kuruldu.

Siber İstihbarat Başkanlığı, her türlü araç ve sistemi kullanarak siber dünyadaki her türlü veriyi toplamak, kaydetmek, analiz etmek ve bu incelemeler sonucunda elde edilen istihbaratı gerekli kuruluşlara ulaştırmak olacak.

Aslında yeni Başkanlık tam olarak da yeni değil:

Millî İstihbarat Teşkilatı, siber alandaki faaliyetler konusunda elbette kayıtsız değildi. Ancak bugüne kadar bu dünyada alınan her türlü aksiyon, “Elektronik ve Teknik İstihbarat Başkanlığı” bünyesinde gerçekleştiriliyordu.

Bu görevleri yerine getirecek ayrı bir Başkanlık kurulması ise MİT’in siber alanda faaliyetlerini artıracağına dair işaret olarak görülebilir. Özellikle son üç yıldır tüm dünyada yaşanan siber saldırlar ve sızıntılar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nin siber alandaki güvenliğinin de artırılması için bürokratik kolaylık sağlanması hedeflenmiş olabilir.