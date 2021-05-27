Bugün sizlere en yavaşı 403 km/h hıza ulaşan dünyanın en hızlı arabalarını listeleyeceğiz. Listemizde yer verdiğimiz arabalar, hız testlerini başarıyla yapmış ve bu konuda rüştünü ispatlamış canavarlardan oluşuyor.

Nedendir bilinmez, ancak insanların büyük bir kısmı hızlı olan şeyleri seviyorlar. Elbette bu durum arabalar için de geçerli. Normalde bir arabanın çok hızlı olması, ne kadar güvenli olursa olsun büyük risk oluşturur. Bu sebeple trafiğin olduğu bir yerde bu tarz arabaların sınırlarını zorlamak çok da akıl karı bir iş değildir. Tabi içimizdeki hız duygusunu gidermenin başka yolları da var. Bu da trafiğe kapalı alanlardaki hız rekoru denemeleri.

Bugün sizlere içerisinde dünyanın en hızlı arabası olarak nitelendirdiğimiz canavarın da yer aldığı en hızlı arabaları listeleyeceğiz. Listemizde yer alan arabalar bu hızlara ulaşmak için virajı olmayan uzun mu uzun yollarda trafiğe kapalı alanlarda test ediliyor. Hadi gelin, ruhumuzdaki hız tutkusunu gidermeye yardımcı olacak birbirinden çılgın arabalara bir göz atalım.

İçindeki kişiyi zaman yolculuğuna çıkaran en hızlı arabalar

Bugatti Chiron Super Sport 300+

SSC Tuatara

Koenigsegg Agera RS

Hennessey Venom GT

Bugatti Veyron SuperSport

McLaren Speedtail

Bugatti Chiron Super Sport 300+

En yüksek hız: 490 km/h (304 mp/h)

Fiyat: 3,9 milyon dolar

Saatte 300 milin üzerine çıkan bazı araba iddiaları bulunuyor olsa da bunu bir videoda sergileyerek kanıtlayan tek araba olan Bugatti Chiron Super Sport 300+, şu anda kanıtlanmış olarak dünyanın en yüksek hıza ulaşan arabası. Arabanın hızını gözünde canlandıramayanlar için ufak bir bilgi verebilirim. Bu canavar, 1 saniyede 137 metre mesafe geçiyor. Bu canavarın kaputunun altında 4 turbolu, 8 litrelik 16 silindirli bir motor yatıyor.

SSC Tuatara

En yüksek hız: 455 km/h (282,9 mp/h)

Fiyat: 1,9 milyon dolar

SSC Tuatara'nın geçtiğimiz senenin son aylarında girdiği bir testte 532 km/s hıza ulaştığı iddia edilmiş, hatta videoyla desteklenmişti. Sonrasında videodaki bazı garip olaylar otomobilin aslında bu hıza çıkamadığını göstermiş, firma bu iddialara cevap vermiş ve işler iyice karmaşık bir hale bürünmüştü. Daha sonrasında Ocak 2021'de yeniden teste sokulan SSC Tuatara, bu sefer gerçekleştirdiği saatte 455 km hızla iddiasının çok altında kalmış olsa da yine de dünyanın en hızlı arabalarından biri olduğunu kanıtlamıştı.

Koenigsegg Agera RS

En yüksek hız: 446 km/h (277 mp/h)

Fiyat: 2,5 milyon dolar

Kanıtlanmış iddialara baktığımızda Bugatti'nin abartılı canavarından sonra dünyanın en hızlı arabası olarak Koenigsegg Agera RS geliyor. Bugatti Chiron Super Sport 300+ modelinin 300 mp/h psikolojik sınırını aşmasından önce 278 mp/h ile dünyanın en hızlı arabası olan Koenigsegg Agera RS, bu efsanevi hızını video ile milyonlarca insana göstermişti.

Hennessey Venom GT

En yüksek hız: 434 km/h (270 mp/h)

Fiyat: 1,2 milyon dolar

1.244 beygir gücüne sahip bir canavar olan Hennessey Venom GT, Koenigsegg'ten önce en yüksek hız rekorunu elinde bulunduran arabaydı. Elbette bu arabaya bazı eleştiriler de gelmişti. En büyük eleştiri ise aracın diğer otomobiller gibi çok sayıda seri üretimi olmamasından dolayı seri üretim otomobiller arasında sayılıp sayılmayacağı olmuştu.

Bugatti Veyron SuperSport

En yüksek hız: 431 km/h (267 mp/h)

Fiyat: 1,7 milyon dolar

Hennessey ve Koenigsegg'in en yüksek hızlı otomobil yarışına girmeden önce en hızlı otomobil ünvanına sahip olan araç Bugatti Veyron Supersport'tu. Bu araç, saatte 410 km'lere çıkan hızlarla döneminin en çılgın canavarıydı.

McLaren Speedtail

En yüksek hız: 403 km/h (250 mp/h)

Fiyat: 2 milyon dolar

Dünya üzerinde en fazla rekor kıran otomobil üreticilerinden biri olan McLaren'ın F-35'lerle kapışan süper otomobili Speedtail, vadettiği hızı kanıtlayan firmalardan.

İddia edilse de doğrulanamayan otomobiller

Koenigsegg Jesko

Koenigsegg'in yeni arabası Jesko, iddia edilenlere göre 300 mp/h (482 km/h) sınırını aşmayı başaran bir otomobil. Otomobilin motor gücü ve dokuz vitesli şanzımanı da matemaiksel açıdan bu hızlara ulaşabilir, ancak elimizde henüz gerçek bir deneme yer almıyor.

Hennessey Venom F5

Hennessey'in canavarı Venom F5 de çok büyük şeyler vadeden, ancak bunu henüz göstermeyen otomobillerden biri. 7,4 litrelik çift turboşarjlı bir V8 motoruyla çalışan Venom F5, 1600 beygirlik gücüyle 301 mp/h (484 km/h) hıza ulaştığı düşünülüyor.