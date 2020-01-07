‘Modem’ ve ‘Router’ Arasında Ne Fark Var?

Evinizde internet bağlantısı sağlayan modem ve internetinizi kablosuz bağlantı şeklinde evin geri kalanına yayan router arasındaki fark nedir? İkisi ne işe yarar? Modem + router kombinasyonu daha mı verimlidir? Tüm sorularınızı bu içerikte yanıtlıyoruz.

Evinizde bir Wi-Fi ağı kurmak istediğinizde tam olarak hangi ekipman ve donanıma sahip olmanız gerektiğini bilmek önemlidir. Bu donanımların başında 2 adet bileşen gelir: Modem ve Router. Modem, interneti dışarıdan evinize getirir. Router ise evinize gelen interneti akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar veya tabletler gibi diğer cihazların kullanabilmesi için bir yönlendirici görevi görür.

Modem ve Router sayesinde evinizde internetten video/dizi/film izleyebiliyor, oyun oynayabiliyor veya sosyal medyada takılabiliyorsunuz. Bu içerikte iki donanımın da ne işe yaradığından bahsedeceğiz, böylelikle kendinize uygun olan internet bağlantısı biçimini kolayca yapabileceksiniz.

Modem ve router arasındaki farklar:

Modem nedir?

Evinizde bir internet bağlantısı olabilmesi için gerekli ana bileşen modem bileşenidir. Bu küçük cihaz, internet servis sağlayıcınızın altyapısından evinize interneti getirmesini yarar. Evinize en yakın kaynaktan evinizin içine kablo çekilir (Fiber ya da DSL) ve modeme takılır. Modem de bu interneti Ethernet kablosu ile bir bilgisayara ya da router cihazına dağıtır.

Modemler tek tipte değildir, yani internet sağlayıcınızdan aldığınız internet türüne uygun bir modem almanız gerekiyor. Örneğin altyapıdan evinize DSL geliyorsa DSL modem almanız gerekiyor. Eğer fiber bağlantı istiyorsanız yine fiber destekli bir modem almanız gerekiyor.

Bu konuda bir endişe duymanıza gerek yok zira hangi modemi alacağınızı bilmiyorsanız bile birçok internet sağlayıcısı size hangi modemin gerekli olduğunu söylüyor veya satın aldığınız internet paketinin içinde gerekli modem de geliyor.

Router nedir?

Bir modem almak yolun sadece yarısı. Modem interneti sadece kablo aracılığı ile dağıtır. Eğer kablosuz bağlantı istiyorsanız, modeme gelen interneti evin geri kalanına kablosuz olarak dağıtmaya yarayan bir router cihazına ihtiyacınız var. Router cihazı da aynı bilgisayarlar gibi modeme bir Ethernet kablosu aracılığıyla bağlanıyor.

Router cihazlarının iki türü bulunuyor: Tek birimli router cihazı ve tüm evi kapsayan birden fazla birime sahip router. Küçük evler veya küçük ofisler için yukarıdaki resimdeki gibi tek birimli bir router yeterli olacaktır zira Wi-Fi sinyalini fazla yere yaymaya gerek yoktur.

Eğer büyük bir ev veya iş yeri için router almayı düşünüyorsanız da birden fazla birime sahip router cihazları işinizi görecektir. Bu cihazları yine modeme Ethernet kablosu ile bağlayıp iş yeri veya evinize stratejik olarak yerleştirdiğinizde her yere internet sağlayabiliyorsunuz. Çok birimli bir router örneğini de yukarıdaki görselde görebilirsiniz.

Modem + Router cihazlar (Ülkemizde en çok kullanıma sahip olan cihazlar):

İşleri karıştırmamak adına birçok internet sağlayıcısı, (özellikle ülkemizde) sundukları paketlerin içerisinde hem modem hem de router olarak görev yapan cihazları bulunduruyorlar. Bu sayede iki ayrı cihazı yerleştirmekle ve onların kablolarıyla uğraşmaktan kurtuluyorsunuz, tek cihaz yeterli oluyor. Ancak bu iki cihazı ayrı ayrı kullanmak internet hızınızdan tam randıman almanızı sağlayacaktır.

Kablosuz bağlantı üzerinde son yıllarda yapılan çalışmalar ve kaydedilen ilerlemeler ile birlikte bir router, modemden çok daha hızlı bir şekilde interneti dağıtabiliyor. Routerlar, ayrı bant genişliği akışlarını, bant genişliğini kaybetmeden aynı anda dört farklı cihaza yönlendirebilen bir teknoloji olarak nitelendiriliyor.

Ancak konu hem modem hem de router görevi gören bir cihaza geldiğinde olayın içerisinde tek bir tane bant genişliğini paylaşma mevzusu bulunuyor. Bu yüzden de örnek olarak telefonunuzda sosyal medyada gezinirken televizyonunuzdan Netflix’i açtığınız zaman iki cihazda da yavaşlama belirtileri görülüyor.

Ayrıca iki ayrı cihaza sahip olmak bir şey yanlış gittiğinde sorunu çözmek adına daha fazla kolaylık sağlıyor. Eğer routerda bir sorun yok ancak modemde sorun varsa bunu düzeltmek çok kolay: Yeni modem almak (veya tam tersi). Ek olarak kombinasyon bir cihazı değiştirmek istediğinizde tüm Wi-Fi ayarlarını yeniden kurmanız gerekiyor.

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