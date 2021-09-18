Moderna Başkanından Takviye Doza Dair Belirsiz Açıklama

Moderna başkanı Stephen Hoge'den, üçüncü ya da daha fazla doz aşının gerekli olup olmayacağı konusunda kafaları daha da karıştıran bir cevap geldi. Görünüşe göre bu sorunun cevabı hâlâ daha belirsizliğini korumaya devam etmekte.

Moderna başkanı Stephen Hoge’dan, Birleşik Devletler’in üçüncü ya da daha fazla doz aşıya ihtiyacı olup olmadığı tartışmasına dair konuya pek de bir açıklama getirmeyen bir açıklama geldi.

3. son doz aşının ya da gerekli olması durumunda daha fazlasının yapılıp yapılmayacağına dair büyüyen tartışma için Yahoo Finance’e yaptığı açıklamada Hoge, “Gerçekten bilmiyoruz, “ dedi ve “Bu, şu an hepimizin çözmeye çalıştığı bilimsel bir soru, “ diye de sözlerine ekledi. Buna ek olarak fazladan yapılacak dozdan en çok kimlerin yararlanacağı da henüz muamma.

Uzmanlar yaklaşmakta olan kış ayları konusunda tedirgin:

Hoge’a göre ek bir dozun daha iyi koruma sağlayacağının kanıtlanması durumunda, solunum hastalıklarının ve de dolayısıyla vakaların artışa geçtiği sonbahar sonu ve kış aylarında 3. dozun yapılması oldukça muhtemel görünüyor.

Sağlık uzmanları, ülke çapında vakalarda bir kez daha patlama olacağını düşündükleri yaklaşmakta olan soğuk havaları bir süredir korkuyla beklemekte. Yüksek aşılanma oranlarını düşündüğümüzde bu vakaların ciddiyeti oldukça hafif olabilir; ancak Delta varyantı vakalarda patlamaya sebep olduğunu kanıtlamaya devam etmekte ve buna ek olarak bir de yıl sonuna kadar yeni varyantların türeyip yayılabileceği gerçeği de var. Bu sebeple bazı uzmanlar mevcut aşı seviyesinin yeterli olduğu ve aşı sayesinde COVID-19 ile nasıl savaşacağını öğrenen bellek hücrelere güvenilmesi gerektiği kanaatinde. Ancak bazı uzmanlar da ne zaman takviye yapılması gerektiğini belirlemek için aşıdan sonra en yüksek hallerinde olan antikor seviyelerinin dikkate alınması gerektiğini savunuyor.

Hoge ise, “Biz bellek hücrelerin mi yoksa antikorun mu baz alınması konusundaki tartışmanın yanlış olduğunu düşünüyoruz. Her ikisi de önemli.“ diyerek her iki bakış açısının da dikkate alınması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Takviye doz için FDA'nın onayını bekliyorlar:

Çarşamba günü yayınlanan bir verilere göre Moderna, bir yıl sonrasına kıyasla ilk dozdan 8 ay sonra patlayan vakalara karşı daha iyi koruma sağlıyor; ancak en çok faydayı, takviye doz için FDA’nın zaten yetki vermiş olduğu bağışıklığı bastırılmış kişiler ve yaşlılar görecek.

Ayrıca Moderna, orijinal dozun yarısına tekabül eden 50 mikrogramlık takviye doz için de FDA’dan onay almaya çalışıyor.

Bütün bunlara ek olarak Moderna, daha düşük takviye dozu sonucunda potansiyel üretimi arttırmayı düşünüyor.

COVID-19 aşı sektörüne giriş yaptığından bu yana şirketin bir zamanlar oldukça ufak olan biyoteknoloji stoku hızla yükselişe geçti. Hoge bu durumla ilgili olarak “Şirket olarak gayretle üretim yapıyoruz, “ dedi ve “Yapabildiğimiz kadarını yapıyoruz ve yılın büyük bir kısmında da yaptık- gelecek yılın büyük bir kısmında da yapacağız. Daha fazla doz üretmek için ölçeği büyütmeye ve üretime yatırım yapmaya çalışıyoruz. “ diye de söylerine ekledi.