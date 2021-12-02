Mohaç Meydan Muharebesi’nin Yapıldığı Yer Tespit Edildi

Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa topraklarında elde ettiği en önemli başarılardan biri olarak nitelendirilen, Macaristan’ın Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkimiyetine girmesini sağlayan Mohaç Meydan Savaşı’nın yapıldığı alan tespit edildi.

Bilim insanları, 29 Ağustos 1526’da Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu ile Macaristan Kralı II. Layoş komutasındaki Macar ordusu arasında gerçekleşen, 2 saat sürdüğü için tarihin en kısa meydan muharebesi olarak da bilinen Mohaç Savaşı’nın yapıldığı alanı belirledi.

Araştırma projesi, Macar Bilimler Akademisi’nin desteğiyle Pecs Üniversitesi ve Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi tarafından 2018 yılında başlatılmıştı. Araştırmacılar Macaristan’ın Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkimiyetine girmesini sağlayan Mohaç Meydan Savaşı’nın yapıldığı alanın, Földvar adlı bir köy olduğunu tespit etti.

Savaş alanı ile ilgili 100 yıldır süren tartışmalar vardı

Projenin yöneticisi Prof. Dr. Norbert Pap, “Mohaç Sabaşı’nın bugünkü Macaristan’da bulunan Mohaç kentinin güneyinde bir yerlerde gerçekleştiği biliniyordu ancak savaşın tam olarak nerede olduğu hakkında Macaristan’da 100 yıldır devam eden bir tartışma vardı” dedi. Savaş alanının konumu ile ilgili son 100 yılda, kentin çeşitli noktalarında 16 teori atılmıştı.

Şimdiye kadar savaşın, Mohaç kentine bağlı Satorhely bölgesinde yapıldığı düşünülüyordu ancak yapılan incelemeler bu bölgenin 1700’lü yıllarda oluştuğunu ortaya koydu. Pecs Üniversitesi ve Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırmayla savaş alanın, Földvar köyünün Borza-Major bataklığı civarında olduğu belirlendi. Prof. Dr. Pap, savaşta Macar Hristiyan ordusunda bulunan Papaz Istvan Brodaric’in notlarında, yeniçerilerin Földvar isimli bir köyün önünde yer aldıklarını ve Osmanlı ordusunun sahip olduğu 150 topun da aynı köyün önünde dizildiklerinin yazılı olduğunu ifade etti.

Bölgede birçok önemli nokta tespit edildi

Projenin yöneticisi Norbert Pap, gerçekleştirdikleri jeofizik incelemelerle bölgede Orta Çağ’a ait yerleşim izleriyle karşılaştıklarını ve Földvar köyünün sakinlerinin savaştan sonra köye döndüğünün bilindiğini, kaynaklara göre de köyün 1703’e kadar ayakta kaldığını kanıtladıklarını ifade etti. Norbert Pap, araştırma sırasında Sultan Dördüncü Murat döneminde (1630-31), Macaristan Savaşı’nda hayatını kaybeden Osmanlı askerlerinin defnedildiği düşünülen Mohaç Savaşı Anıtı’nın yerini de tespit ettiklerini belirtti.

Tuna nehri kıyısındaki bu alanın savaşın yapıldığı dönemde tamamen suyla kaplı bir bataklık olduğu ve hem Türk hem de Macar ordusunun bölgeye bataklıkları aşarak ulaştığı biliniyor. O zamanlardan günümüze ulaşan notlara göre savaş esnasında birçok askerin bu bataklığa düşerek hayatını kaybettiğini belirten Pap, savaşın sonunda Macar askerlerinin Tuna Nehri’nde bulunan Macar filosuna doğru kaçtığını ifade etti. Proje kapsamında yürütülen arkeoloji çalışmalarıyla savaş sonuna doğru kaçarken bataklıkta boğularak hayatını kaybeden Macar Kralı II.Layoş’un boğulduğu Csele bölgesi de tespit edildi.