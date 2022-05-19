Avrupa'da Yayılmaya Başlayan Maymun Çiçeği Virüsü Nedir?

1980 yılında ilk kez ortaya çıkan Monkeypox (maymun çiçeği) virüsünün farklı bir varyantına geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın pek çok ülkesinde rastlanmaya başladı. Peki "Yeni bir salgın mı geliyor?" dedirten hastalıkla ilgili bildiklerimiz neler? Gelin birlikte bakalım.

COVID-19 ve varyantlarının etkileri yeni yeni tüm dünyada etkisini yitirmeye başlamışken, bir başka virüs daha kendini göstermeye başladı. Afrika’da yaygın olarak görülen 'Maymun Çiçeği' virüsü (Monkeypox) adı verilen virüs, geçtiğimiz günlerde Portekiz’de görülmeye başlandı.

Virüs, ilk kez genç erkeklerde su çiçeğine benzer bir şekilde kendini gösterdi. Ancak ‘Maymun Çiçeği’ adı verilen virüs, aşılarını olduğumuzda neredeyse hiçbir ölümcül etkisi olmayan su çiçeği kadar masum değil. Peki nedir bu virüs, etkileri neler ve şimdiye kadar nerelerde görüldü? Gelin birlikte bakalım.

Monkeypox (maymun çiçeği) virüsü nedir?

Monkeypox adıyla bilinen virüsün ilk defa 1980 yılında ortaya çıkmıştı. Ancak o zamanlar ortaya çıkan virüs, tıpkı su çiçeği gibi hafif atlatılan ve bulaşıcılığı oldukça düşük bir varyanttı. Biliyorsunuz ki dünya üzerinde pek çok hastalığa sebep olan çok sayıda virüs çeşidi var. Poxviridae ailesindeki Orthopoxvirus cinsinin üyesi olan Monkeypox (maymun miçeği) de bir çeşit virüs.

İki farklı genetiğe sahip olan virüsün şimdiye kadar Orta ve Batı Afrika’da iki farklı türüne rastlandı. Üstelik Afrika’da görülen bu virüsün öldürücü etkileri olduğu bildirildi. Ancak virüsün etkileri yalnızca Orta ve Batı Afrika’yla sınırlı kalmadı. Avrupa’nın pek çok ülkesinde de vakalar görülmeye başlandı.

Maymun çiçeği virüsü nerelerde görüldü?

Maymun çiçeği virüsü, pek çok hastalık görülen Afrika’da oldukça yaygın bir hale geldi. Ancak kısa bir süre içinde Portekiz’de ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde de vakalara rastlanmaya başladı. Afrika dışındaki ilk vaka tespiti Portekiz’den geldi. Portekiz’de görülen 15 vakanın hemen ardından da geçtiğimiz pazartesi İngilitere’de 7 vakaya rastlandı.

Yine benzer bir haberin geldiği diğer ülke İspanya oldu ve yetkililer, 8 kişinin maymun çiçeği virüsü taşıdığından şüphelendiklerini bildirdi. Avrupa’da pek çok ülkeden de benzer haberler gelmeye ve vaka sayıları artmaya devam ediyor. Virüsün öldürücü etkileri olması sebebiyle de vaka sayılarındaki artış oldukça ciddiye alınıyor.

Peki virüsün ilk belirtileri neler?

Maymun çiçeği virüsü vakalarında görülen ilk belirtileri: baş ağrısı, ateş, kas ağrısı, sırt ağrısı, titreme, yorgunluk ve şişmiş lenf düğümleri. Virüsün ilk etkileri COVID-19'la oldukça benzer olsa da maymun çiçeğinin en büyük etkisi vücutta belirgin bir şekilde görülen şişlikler. Ancak bu şişlikler kişiden kişiye değişiklik göstererek hemen ortaya çıkmayabiliyor.

Virüsün etkileri 5 ila 21 gün arasında vücuttaki etkilerini göstermeye başlıyor. Dünya Sağlık Örgütü, diğer semptomların virüsü çiçek hastalığından ayırt etmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

Maymun çiçeği virüsü bulaşıcı mı?

Maymun çiçeği virüsü maalesef ki bulaşıcılık riski oldukça yüksek bir hastalık. Virüsün tam olarak nereden ve kimlere bulaştığıyla ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak Avrupa ve Afrika’da görülen vakaların büyük birçoğunluğunu genç erkek bireyler oluşturuyor. Virüsün kemirgenlerden, primatlar gibi vahşi hayvanlardan ve insandan insana bulaşabildiği söyleniyor.

Bununla birlikte vücut sıvıları, solunum yolu veya ortak eşya kullanımıyla da bulaşabildiği düşünülüyor. Aynı şekilde hamile kadınların bebeklerinde de görülebileceği ve bu sebeple oldukça büyük bir risk oluşturduğu söyleniyor. Yüzde 11'e kadar artan bir ölüm oranına sahip olabilen virüs, özellikle küçük çocuklarda çok daha tehlikeli sonuçlara sebep olabiliyor.

Yukarıda saymış olduğumuz semptomları kendinizde görmeye başladığınız takdirde size en yakın sağlık kuruluşuna başvurmayı ve konuyla ilgili bir doktora danışmayı ihmal etmeyin. Umuyoruz maymun çiçeği virüsünün de global bir salgına dönüştüğünü görmeyiz.