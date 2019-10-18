Mortal Kombat 11'e Yeni Bitirici Hareket Geliyor

Mortal Kombat serisi, genellikle Fatality ve Brutality isimli vahşeti ve şiddeti derinlere kadar hissettiren bitirici hareketlerle ünlenmiştir. Oyunun klasörleri içerisinde ortaya çıkan birkaç dosya, geliştirici NetherRealm Studios'un oyuna yeni bitirici hareketler getireceğinin ipuçlarını veriyor.

Chicago merkezli video oyun geliştiricisi NetherRealm Studios, ilk oyununu 1992 yılında piyasaya sürerek Mortal Kombat isimli dövüş oyunu serisini hayatımıza soktu. O günlerden günümüze kadar başarılı bir şekilde sürekli olarak gelişim gösteren Mortal Kombat serisi, en son çıkan Mortal Kombat 11 isimli oyunu ile günümüzde de varlığını sürdürüyor.

Mortal Kombat serisinin bu kadar ilgi çekmesinin sebebi, yalnızca güzel bir dövüş oyunu olması değil. Mortal Kombat'ı Mortal Kombat yapan şey 'Fatality' ve 'Brutality' ismini verdiğimiz bitirme hareketleri. Vahşeti, şiddeti ve bazen iğrençliği iliklerimize kadar hissettiğimiz bu hareketlere bir yenisi daha ekleniyor.

En son 1996'daki Mortal Kombat Trilogy'de görülen Friendship hareketleri oyuna eklenecek:

NetherRealm, 1993 yılında çıkan Mortal Kombat 2 ile birlikte Friendship ismindeki bitirici hareketi yayınlamıştı. Bu hareket, aslında Mortal Kombat serisinden beklenilenin aksine gayet dostane bir hareketti. Oyuncular, kimi zaman pasta veya hediye kutusu çıkarıyor kimi zaman da eğlenceli hareketler yapıyorlardı. Friendship hareketleri, en son 1996 yılında çıkan Mortal Kombat Trilogy oyununda görüldü. Bir Reddit kullanıcısı, oyunun dosyalarının içerisinde "Friendship" hareketlerine işaret eden birkaç dosya buldu.

Thethiny isimli Reddit kullanıcısı, 'Friendship' ismine sahip dosyaların tam olarak oyuna gelecek Friendship hareketlerini göstermiyor olabileceğini de açıkladı. Yine de NetherRealms'ın oyuncular tarafından fazlasıyla sevilen Friendship hareketlerini yüksek ihtimalle oyuna ekleyebileceği öngörülüyor.