Önümüzdeki nisan ayında izleyiciyle buluşacak olan Mortal Kombat filminden ilk heyecan verici görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Liu Kang, Sub-Zero, Kung Lao, Sonya Blade ve Kano gibi karakterler yer alıyor.

Tüm zamanların en popüler dövüş oyunlarından biri olan Mortal Kombat, yeni bir filmle beyaz perdeye çıkmaya hazırlanıyor. Hayranların gözünü yollarda bırakan film, Amerika'da hem sinemalarda hem de HBO Max üzerinde izleyiciyle buluşacak.

Yayın tarihine artık sayılı günler kalan Mortal Kombat için pazarlama kampanyaları devam ediyor ve bu kapsamda Entertainment Weekly'de filme bir ilk bakış yapıldı. Paylaşılan görüntülerde Liu Kang (Ludi Lin), Kung Lao (Max Huang), Sonya Blade (Jessica McNamee), Jax Briggs (Mehcad Brooks), Kano (Josh Lawson) ve Sub-Zero (Joe Taslim) gibi karakterler yer alıyor.

Mortal Kombat filminden yeni kareler:

90'ların popüler kültürünün temelini oluşturan ve bugün hâlâ büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mortal Kombat, piyasaya sürülmesinden kısa süre sonra en sevilen dövüş oyunlarından biri haline geldi. Oyunun bu denli popüler olması ise ikonik "ölümcül" bitirme hareketlerinden ve oyundaki vahşetten kaynaklanıyordu.

Daha önce 1995 ve 1997 yıllarında iki kez beyaz perdeye uyarlanan Mortal Kombat, önümüzdeki nisan ayında yeni bir filmle daha karşımıza çıkacak. Bu yapımda Scorpion ve Sub-Zero gibi tanıdık isimlerin yanında Lewis Tan'ın hayat verdiği Cole Young gibi yeni karakterleri de göreceğiz.

Bu senenin en çok merak edilen filmlerinden biri olan Mortal Kombat, ABD'de 16 Nisan 2021 tarihinde hem sinemalarda hem de HBO Max üzerinde gösterime girecek. Merakla beklenen filmden Entertainment Weekly'de paylaşılan karelere hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.