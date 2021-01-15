Apple TV+, başrolünde Tom Holland'ın yer aldığı Cherry filminin ilk fragmanını yayınladı. 12 Mart'ta yayınlanacak bu film, Tom Holland'ın canlandırdığı uyuşturucu bağımlısı bir gencin hayatını anlatacak.

Önümüzdeki aylarda Apple TV+’ta yayınlanması beklenen yeni dram filmi Cherry’nin ilk fragmanı çıktı. Filmin yönetmen koltuğunda Marvel’ın popüler Yenilmezler serisi ile ünlenmiş Anthony ve Joe Russo kardeşler oturuyor ve dram tadındaki bu yapım, geçtiğimiz aylarda Apple tarafından 40 milyon dolara satın alınmıştı.

Apple TV+ tarafından yayınlanan Cherry fragmanı:

Filmde baş karakter Cherry, Ohio Üniversitesi’nden ayrıldıktan sonra orduya katılır ve travma sonrası stres bozukluğu yaşamaya başlar. Tedavi amaçlı uyuşturucu haplar reçete edildikten sonra bağımlı hale gelen Cherry, eroin finanse etmek için kendisine garip bir çevre edinir ve banka soygunu gerçekleştirmeye karar verir.

Başrolünde Tom Holland’ın yer aldığı Cherry, ordudan sonra travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bir adamın hikayesini anlatıyor. Nico Walker’ın aynı adlı romanından uyarlanan bu yapım, 26 Şubat’ta beyazperdede, 12 Mart’ta ise Apple TV+’ta yayınlanacak.