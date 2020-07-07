Moto G 5G Plus Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Motorola, çift delikli çift ön kameraya sahip, 5G destekli yeni akıllı telefonu Moto G 5G Plus'ı nispeten uygun fiyat etiketiyle tanıttı. Cihaz, orta segmentteki 5G rekabetinde iddialı modeller arasında yer alabilir.

Lenovo çatısı altında faaliyetlerine devam eden ABD’li mobil teknoloji şirketi Motorola, Moto G serisinin en yeni üyesi Moto G 5G Plus’ı duyurdu. Snapdragon 765 yonga setinde bulunan X52 modem sayesinde 6 Ghz altı 5G ağları destekleyen Moto G 5G Plus, ilginç bir şekilde anavatanı ABD’de satışa sunulmuyor.

Tasarımına baktığımızda Moto G 5G Plus’ın çift ön kameralı delikli bir ekran tasarımı tercih ettiğini görüyoruz. Normal şartlarda delikli ekran tasarımlarında ön kameralar, hap şeklinde tek bir deliğe gömülürken, Moto G 5G Plus’ta her bir kamera ayrı bir deliğe gömülmüş. Bu tasarım, ekran/gövde oranı açısından faydalı olurken tahmin edebileceğiniz gibi ekranın kullanılabilir alanında bir değişiklik sağlamıyor.

6.7 inçlik FHD+ bir ekrana sahip olan cihaz, 90 Hz gibi günümüz koşullarında normal sayılabilecek bir ekran yenileme hızı sunuyor. 6 GB’a kadar RAM, 128 GB’a kadar dahili depolama alanı seçeneği bulunan Moto G 5G Plus, 5000 mAh büyüklüğündeki bataryasında 20W hızlı şarj desteği sunuyor.

Ön tarafta 16 MP ve 8 MP olmak üzere iki ayrı kameraya sahip olan Moto G 5G Plus, arka tarafta ise 48 MP ana kamera, 5 MP makro kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan bir dörtlü kamera sistemine sahip. Cihazın parmak izi tarayıcısı ise cihazın yan tarafındaki çerçeveye gömülmüş durumda.

Moto G 5G Plus teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 765 5G

RAM: 4 GB/6 GB

Depolama: 64 GB/128 GB

Ekran: 6,7 inç Full HD 90 Hz

Ön Kamera: 16 MP + 8 MP

Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 8 MP + 2 MP

Batarya: 5.000 mAh

Moto G 5G Plus fiyat

Motorola, orta-üst segmentte konumlanan yeni telefonu Moto G 5G Plus’ın 4GB’lık sürümü için 349 euro, 6GB’lık sürümü için ise 399 euro fiyat etiketi belirlemiş durumda. Motorola’nın yeni telefonu genel olarak Xiaomi Mi 10 Lite 5G ve Oppo Find X2 Lite gibi modellerle rekabet edecek.