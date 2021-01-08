Motorola'dan Yeni Bütçe Dostu Telefon: Moto G Play 2021

Motorola bugün çok yakında satışa çıkarmaya hazırlandığı üç yeni telefonunu tanıttı. Moto G serisinin üyesi olan bu üç yeni telefon arasında en düşük performanslı model olmasına rağmen düşük fiyatı ve güçlü bataryasıyla dikkat çeken telefon ise Moto G Play 2021 oldu.

Son dönemlerde piyasaya sürdüğü yeni bütçe dostu telefonlarıyla adından sık sık söz ettirmeye başlayan Motorola, bugün üç yeni akıllı telefon tanıttı. Moto G ailesinin yeni üyeleri arasında en düşük bütçeli ve en düşük özelliklere sahip olan model ise Moto G Play 2021.

Standart günlük kullanım için uygun fiyatlı bir akıllı telefon arayanları özellikle fiyatıyla hayli memnun edecek gibi görünen Moto G Play 2021, aynı zamanda 5.000 mAh'lık bataryasıyla da dikkat çekiyor.

Düşük kamera özellikleri, alışık olduğumuz tasarım çizgisi:

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Moto G Play 2021, tanıtılan üç yeni telefon arasında en düşük özelliklere sahip olan model. Arkada ikili bir kamera tasarımı ile gelen telefonun kamera kurulumu, kare şekilde ortaya konumlandırılmış durumda. Kameranın hemen altında ise bir parmak izi okuyucu sensör yer alıyor.

Moto G Play 2021, 13 MP'lik bir ana kamera, 2 MP'lik derinlik sensörü ve 5 MP'lik bir ön kameraya sahip. 166,6 x 76 x 9,4 mm ölçülerinde ve 204 gram ağırlığında olan telefonun iki farklı renk seçeneği mevcut; 'Misty Blue ve Flash Gray'

Android 10 ile alıcılarının karşısına çıkacak olan Moto G Play 2021, gücünü Qualcomm Snapdragon 460 işlemciden alıyor ve 3 GB'lik bir RAM ile geliyor. Telefonun depolama alanı ise 32 GB ve 512 GB'a kadar microSD desteği sunuyor.

Moto G Play 2021'in özellikleri:

Ekran: 6,5 inç IPS LCD, HD+ çözünürlük

6,5 inç IPS LCD, HD+ çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 460

Qualcomm Snapdragon 460 RAM: 3 GB

3 GB Depolama: 32 GB

32 GB Arka Kamera: 13 MP (f/2,0) ana kamera, 2 MP (f/2,4) derinlik sensörü,

13 MP (f/2,0) ana kamera, 2 MP (f/2,4) derinlik sensörü, Ön Kamera: 5 MP (f/2,2)

5 MP (f/2,2) Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Bağlantı: Bluetooth 5.0, 4G LTE

Bluetooth 5.0, 4G LTE İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Renk seçenekleri: Misty Blue ve Flash Gray

Misty Blue ve Flash Gray Boyut: 166,6 x 76 x 9,4 mm

166,6 x 76 x 9,4 mm Ağırlık: 204 gram

Moto G Play 2021'in fiyatı:

Motorola Moto G Play 2021, Amerika'da ön siparişe açıldı ve 14 Ocak'ta satışı başlayacak. Telefonun fiyatı ise 169,99 dolar (yaklaşık olarak 1.250 TL + vergiler). Ancak telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağına dair herhangi bir bilgi yok.