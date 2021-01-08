Motorola, Yenilenen Moto G Stylus 2021'i Tanıttı

Bugün üç yeni akıllı telefonunu tanıtan Motorola'nın yeni modelleri arasında Moto G Stylus 2021'de yer aldı. Moto G Stylus 2021, geçtiğimiz seneki modele göre bambaşka bir tasarıma ev sahipliği yapıyor.

Akıllı telefon dünyasında ismini sıklıkla duymaya başladığımız Motorola, bugün üç yeni akıllı telefonunu tanıttı. Şirketin üç akıllı telefonu da bütçe dostu modeller olurken bu modellerden özellikle birisi fazlasıyla merak ediliyordu. Motorola'nın beklenen modeli, yenilenerek piyasaya sürülecek Moto G Stylus 2021 modeliydi.

Motorola Moto G Stylus'un tasarımı ve özellikleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Fakat yayınlanan görseller karşımıza gelen telefonla uyuşmuyordu. Bununla birlikte telefonun bazı donanım özellikleri de beklendiği gibi gelmedi. Gelin, Motorola'nın yeni Moto G Stylus 2021 telefonuna yakından bakalım.

Moto G Stylus tamamen yenilendi:

Motorola Moto G Stylus 2021, Samsung'un Galaxy Note serisi gibi beraberinde bir Stylus kalemi getiriyor. Akıllı telefonun alt tarafında yuvası olan bu kalem, cihazı diğer modellerden ayıran en önemli özelliklerden birisi. Stylus kalem sayesinde akıllı telefon kullanıcıları telefonlarında daha fazla çeşitli araca sahip olabiliyor.

Telefonun tasarımına gelecek olursak yeni Moto G Stylus, geçtiğimiz seneki modele göre tamamen farklı bir tasarım taşıyor. Telefonun arka kamera kurulumu, Samsung modellerinde gördüğümüz dikdörtgen kamera kurulumuna benzese de bazı farklılıklar da barındırıyor. Telefonun kenarları kavisli bir yapıya sahip.

Motorola Moto G Stylus 2021'in kamera kurulumu 48 MP'lik ana kameraya, 8 MP'lik ultra geniş açılı kameraya, 2 MP'lik derinlik sensörüne ve 2 MP'lik makro kameraya ev sahipliği yapıyor. Makro kameranın 5 MP olacağı iddia ediliyordu. Ekranın sol üst köşesinde yer alan kameraysa 16 MP'lik çözünürlüğe sahip.

Motorola'nın yeni telefonu, işlemci kısmında bizi Qualcomm'un Snapdragon 678 işlemcisiyle karşılıyor. İşlemciye 4 GB'lık RAM eşlik ediyor. 6,8 inçlik ekrana sahip olan Moto G Stylus 2021, kullanıcılarına 128 GB'lık depolama alanı ve 512 GB'a kadar microSD desteği sunuyor.

Motorola Moto G Stylus 2021 özellikleri:

Ekran: 6,8 inç IPS LCD, FHD+ çözünürlük

6,8 inç IPS LCD, FHD+ çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 678

Qualcomm Snapdragon 678 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 48 MP (f/1,7) ana kamera, 8 MP (f/2,2) ultra geniş açılı kamera, 2 MP (f/2,4) derinlik sensörü, 2 MP (f/2,4) makro kamera

48 MP (f/1,7) ana kamera, 8 MP (f/2,2) ultra geniş açılı kamera, 2 MP (f/2,4) derinlik sensörü, 2 MP (f/2,4) makro kamera Ön Kamera: 16 MP (f/2,2)

16 MP (f/2,2) Batarya: 4.000 mAh (18 W hızlı şarj desteği)

4.000 mAh (18 W hızlı şarj desteği) Bağlantı: Bluetooth 5.0, 4G LTE

Bluetooth 5.0, 4G LTE İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Renkler: Aurora Black, Aurora White

Aurora Black, Aurora White Boyutlar: 167 x 78 x 9 mm

167 x 78 x 9 mm Ağırlık: 213 gram

Motorola Moto G Stylus fiyatı:

Motorola'nın bugün tanıttığı en pahalı telefonu olan Moto G Stylus 2021, 299 dolarlık (yaklaşık 2.200 TL + vergiler) fiyat etiketiyle alıcı bulacak. Telefonun ön siparişleri 14 Ocak'ta başlayacak. Telefonun ülkemize gelip gelmeyeceğine dair henüz bir bilgi yok.