Motorola, bugün Moto G Play ve Moto G Stylus ile birlikte yenilenen Moto G Power'ı da tanıttı. Telefon, diğer modeller gibi tamamen elden geçirilen bir tasarımla geldi. Akıllı telefon, yeni serinin ortanca modeli oldu.

Motorola, bugün Moto G serisine üç yeni akıllı telefon modelini ekledi. Modellerin fiyatları birbirinden farklı olsa da her üç model de bütçe dostu birer akıllı telefon modeli. Yeni modeller arasında Motorola Moto G Power 2021 de yer aldı. Akıllı telefon, üç model arasında ortanca model.

Yeni Motorola Moto G Power, tıpkı diğer modeller gibi yenilenen bir model oldu. Motorola, bu telefonunun tasarımını da geçtiğimiz seneki modele göre farklı yaptı. Yeni G Power, geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Moto G Power'a göre bambaşka bir tasarım ve nispeten daha farklı bir donanımla tanıtıldı.

Yeni Motorola G Power 2021:

Motorola G Power 2021, arka kısmında 3 kameradan oluşan kare şeklindeki bir kamera kurulumuyla bizleri karşılıyor. Telefonun ortasına hizalanan bu kamera kurulumu, 48 MP'lik geniş açılı ana kameraya, 2 MP'lik derinlik sensörüne ve 2 MP'lik makro kameraya ev sahipliği yapıyor. Ön kameraysa 8 MP'lik çözünürlükle geliyor.

Şirketin yeni bütçe dostu modeli, Qualcomm'un Snapdragon 662 işlemcisine sahip. Telefonun RAM ve depolama seçenekleriyse alıştığımız gibi listelenmiş durumda değil. Buna göre Motorola Moto G Power'ın Best Buy'da satılacak modeli, 3 GB RAM'e ve 32 GB'lık depolama alanına sahip olacak. Ancak telefon diğer her yerde 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla satılacak.

Motorola Moto G Power, bugün tanıtılan en ucuz model olan Moto G Play gibi 5.000 mAh'lik batarya sunuyor. Telefon, 15 W hızlı şarj desteği sunuyor olsa da kutusundan 10 W'lık şarj aleti çıkıyor. Yani 15 W'lık şarj desteğinden yararlanmak için farklı bir şarj aleti kullanmak zorundasınız.

Motorola Moto G Power özellikleri:

Ekran: 6,6 inç IPS LCD, HD+ çözünürlük

6,6 inç IPS LCD, HD+ çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662

Qualcomm Snapdragon 662 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB Arka Kamera: 48 MP (f/1,7) geniş açılı ana kamera, 2 MP (f/2,4) derinlik sensörü, 2 MP (f/2,4) makro kamera

48 MP (f/1,7) geniş açılı ana kamera, 2 MP (f/2,4) derinlik sensörü, 2 MP (f/2,4) makro kamera Ön Kamera: 8 MP (f/2,0)

8 MP (f/2,0) Batarya: 5.000 mAh, 15 W hızlı şarj desteği

5.000 mAh, 15 W hızlı şarj desteği Bağlantı: Bluetooth 5.0, 4G LTE

Bluetooth 5.0, 4G LTE İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Renkler: Flash Gray, Polar Silver, Glowing Blue

Flash Gray, Polar Silver, Glowing Blue Boyutlar: 165,3 x 76 x 9,5 mm

165,3 x 76 x 9,5 mm Ağırlık: 207 gram

Motorola Moto G Power fiyatı:

Motorola Moto G Power, Best Buy dışında her yerde 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olarak satışa sunulacak. Telefon, 249,99 dolarlık (yaklaşık 1.840 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak.