Motorola Moto G Stylus 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı

Motorola, orta segment yeni telefonu Moto G Stylus 5G'yi duyurdu. Dahili bir kalem, 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip telefon, hızlı şarj desteği olmayan 5.000 mAh kapasiteli bir bataryayla geliyor. Telefon, 14 Haziran'da ABD'de satışa sunulacak.

Bir dönemler dünyanın en popüler cep telefonu üreticilerinden bir tanesi olsa da son dönemlerde daha çok ABD pazarına yönelik ürünler tasarlayan Motorola, düzenlediği bir etkinlikte "Moto G Stylus 5G" isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. Şirketin ABD'deki en ucuz 5G destekli modeli olarak karşımıza çıkan telefon, sahip olduğu özelliklerle beklentileri karşılayacak türden.

6,8 inç büyüklüğünde LCD ekrana sahip olan telefon, FHD+ çözünürlük sunuyor. Delikli yapıdaki bu ekran, sol üst köşesinde ise 16 MP çözünürlük sunan ön kamerayı taşıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise ekran yerine arka panele monte edilmiş. Bu arada, telefonun adından da anlaşılabileceği üzere Moto G Stylus 5G'de dahili bir kalem olduğunu da belirtelim.

Karşınızda Motorola Moto G Stylus 5G

Motorola'nın yeni akıllı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 480 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile destekleniyor. Dileyen kullanıcılar, microSD kart kullanarak depolama alanını 1 TB'ye kadar artırabiliyorlar. Android 11 işletim sistemine sahip olan telefonun batarya özellikleri içinse hayal kırıklığı diyebiliriz. Zira bu telefon, 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor olsa da bu batarya, standart 10 watt şarj ile dolduruluyor.

Telefonun arka kısmına baktığımız zaman, Apple'dan esinlenilerek tasarlanmış olan dörtlü kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik odaklı kamera yer alıyor. Bu kamera kurulumu, 4K video çekimleri yapabiliyor.

Motorola Moto G Stylus 5G

Ekran: 6,8 inç LCD, FHD+

6,8 inç LCD, FHD+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 480

Qualcomm Snapdragon 480 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 256 GB

256 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 11

Motorola tarafından yapılan açıklamalara göre Moto G Stylus 5G, 14 Haziran itibarıyla ABD'deki tüketicilerin beğenisine sunulacak. ABD dışında hangi pazarlarda satılacağı tam olarak bilinmeyen telefonun fiyatı ise 400 dolar olarak açıklandı.